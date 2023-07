Minus til prisvindende entreprenør

LØGSTØR: For en måned siden var der jubel hos Løgstør-entreprenøren HMC Byg & Anlæg A/S, da fusionsvirksomheden løb med In Situ Prisen, der også kaldes for betonens Oscar, for virksomhedens byggeri af Nationalcenter Thy.

De opadgående mundvige er dog afløst af mere triste miner over det netop afleverede årsregnskab, hvor den nordjyske virksomhed med omkring 250 ansatte for første gang siden fusionen af Henriksen & Madsen A/S og HMN Entreprenøren A/S i 2020 præsenterer røde tal på bundlinjen.

I ledelsesberetningen skriver virksomheden, at forventningen til årets resultat var et resultat før skat på omkring 10 mio. kr. Det endte i stedet på et minus på knap fem mio. kr. før skat og -3,9 mio. kr. efter skat, hvorfor "regnskabsåret betragtes som utilfredsstillende", lyder det.

Kort om HMC Byg & Anlæg

HMC Byg & Anlæg blev stiftet 17. juni 2020 ved en fusion af Entreprenørfirmaerne Henriksen & Madsen A/S og HMN Entreprenøren A/S.

Selskabet har cirka 250 ansatte fordelt på hovedkontoret i Løgstør samt afdelinger i Thisted, Brovst og København.

Aktiviteterne omfatter total-, og hoved- og fagentrepriser inden for murer, beton, jord og kloak med kunder i bolig, erhverv og landbrug.

Årsagen til det utilfredsstillende resultat i et år, hvor nettoomsætningen ellers er steget fra 490,9 mio. kr. til 550,9 mio. kr., skal findes i "prisstigninger på materialer samt enkelte mindre lønsomme projekter".

Fokus på kalkulationer og projektstyring

"Selskabet har i 2022 færdiggjort en række projekter, hvor kontrakt er indgået i 2022, og hvor der ikke har været mulighed for at regulere salgsprisen som følge af prisstigninger. Dette har medført et tab, som selskabet selv har måtte bære", kan man læse i ledelsesberetningen.

HMC Byg & Anlæg skriver endvidere, at der har været enkelte tabsgivende projekter.

"Det fulde tab på disse projekter er indregnet i regnskabet for 2022, hvorfor disse ikke forventes at påvirke resultatet for 2023 i negativ grad".

For at styrke virksomheden blev den ved regnskabsårets afslutning tilført et kapitaltilskud på 6,5 mio. kr., og virksomheden har "implementeret en række procedurer med henblik på at styrke kalkulationer samt forbedre den løbende projektstyring".

Med disse tiltag samt en "tilfredsstillende ordrebeholdning" forventer selskabet et aktivitetsniveau i 2023, som ligger på niveau med 2022. Resultatforventningen for 2023 er et overskud før skat på fem til otte mio. kr.