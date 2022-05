Mit navn er Peter, og jeg har et godt tilbud til dig

Den dygtige købmand Lars Larsen har ikke levet forgæves. Udover at opbygge en af landets største og mest succesrige virksomheder, Jysk-imperiet, har han også ydet inspiration til overskriften i denne artikel.

Og dermed forhåbentligt været med til at fange din opmærksomhed.

For hvad taler bedst til gæve nordjyder end et godt tilbud? Her kommer et, som du, synes jeg, burde slå til på.

I Det Nordjyske Mediehus har vi en ambition om at lave endnu bedre og mere relevant erhvervsjournalistik, som ikke kun handler om tørre tal og strategier. Erhvervslivet og dets ansatte er afgørende for den vækst og beskæftigelse, som vi alle er så afhængige af.

Derfor vil vi være nordjydernes foretrukne erhvervsmedie, som beskriver, hvad der rør sig – og hvilken betydning det har for dig.

Som noget nyt gør vi det nu lettere for alle med interesse i erhvervsstof at få nyheder, overblik, inspiration og perspektiv. Det sker i form af et spritnyt nyhedsbrev, som udkommer alle hverdage ved middagstid.

I vores nye nyhedsbrev får du serveret de vigtigste og væsentligste erhvervsnyheder, tendens-historier, portrætter, dybdeborende journalistik og meget mere. Et udvalgt potpourri af de historier, som du ikke må gå glip af, hvis du vil vide, hvad der sker i nordjysk erhvervsliv.

Jeg håber meget, at du har lyst til at læse med. Du kan tilmelde dig kvit og frit via dette link.

Hvis du har spørgsmål eller inputs til nyhedsbrevet, hører jeg gerne fra dig på erhverv@dnmh.dk.

Med venlig hilsen

Peter Simonsen

Erhvervsredaktør i Det Nordjyske Mediehus