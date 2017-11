MobilePay kun slået af Lego i imagemåling

I en tid, hvor konkurrenten ApplePay er lanceret, og krigen om danskernes betalinger ser ud til at tage til i styrke, kan MobilePay glæde sig over et stærkt image.

Ifølge YouGovs seneste imagemåling ligger MobilePay i toppen blandt 300 målte virksomheder. Kun den ærkedanske sælger af opbyggeligt legetøj, nationalklenodiet Lego, ligger højere.

- Vi er naturligvis virkeligt glade for, at danskerne værdsætter os. Jeg tror, det er fordi, at vi har løst er hverdagsproblem for folk, siger direktør for MobilePay Mark Wraa-Hansen.

MobilePay lader private bruge tjenesten gratis, men tager penge fra butikker, der modtager betaling via løsningen.

De er dog ikke alene om at ville stå for danskernes betalinger.

I slutningen af oktober kom ApplePay til for kunder i Nordea og Jyske Bank. Bankerne meldte om stor interesse og 10.000 downloads på en dag.

- Vi har længe forventet, at ApplePay ville komme. Så det er helt naturligt.

- Det sagt, så mener vi bestemt, at med den markedsposition vi har, og det image vi kan se af denne her måling, så er vi konkurrencedygtige, siger Mark Wraa-Hansen.

Det er ApplePay og andre nye løsninger, der ville skulle stjæle kunder fra MobilePay.

Efter konkurrenten Swipp's død er løsningen altdominerende på det danske marked.

Per 19. oktober havde MobilePay 3,6 millioner aktive brugere og 55.000 butikker, der modtog betaling via app'en.

Og Mark Wraa-Hansen venter, at forretningen vil fortsætte med at blive større. Også selv om der kommer konkurrenter på banen.

- De banker, der nu også er blevet en del af MobilePay er rigtigt gode til at udbrede det til deres erhvervskunder. Og vi ser da også stadig tocifrede vækstrater på butikssiden.

- Men det er klart, at med næsten 3,7 millioner brugere, så vil det af helt naturlige årsager være svært at få mange flere.

Han fortæller, at MobilePay endnu ikke er en overskudsforretning, men "er positive omkring fremtiden".

