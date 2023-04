Eksklusivt møbelfirma er gået konkurs

NORDJYLLAND: Planerne var store, da en erfaren møbelmand for fem år siden slog dørene op til en eksklusiv møbelbutik midt i Aalborg.

På tre år ville House of Interior skabe yderligere 15 franchise-butikker med luksusmøbler i flere af Nordeuropas største byer.

Nu er de gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende.

Stifter Stig Christensen, der ejer selskabet sammen med to andre, ønsker ikke at kommentere konkursen.

Men ifølge kurator skal årsagen til konkursen findes i faldende omsætning.

- Der har været for lidt salg i forhold til omkostningerne, fortæller kurator Jens Pontoppidan, advokat i Norden Advokatfirma.

House of Interiors butik i Aalborg, der lå i Nørregade, lukkede for tre år siden. Ifølge kurator var det selskabets eneste fysiske butik.

- Jeg ved ikke, hvor langt man kom med franchiseplanerne i Nordeuropa. Men det blev i hvert fald ikke til noget, siger kurator Jens Pontoppidan.

I stedet har House of Interior de sidste tre år koncentreret sig om onlinesalg, fortæller han.

Stig Christensen har en lang karriere i møbelbranchen bag sig hos store producenter som Eilersen og Mogens Hansen. I 2017 stiftede han sit eget brand, House of Interior. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Firmaet har adresse i Arden, hvor det også har haft showroom, mens ordreproduktionen af sofaer, borde og stole er foregået i Portugal. Sortimentet var en blanding af dansk og portugisisk formgivning.

- Det hele er produceret i et datterselskab i Portugal. I praksis er det en portugisisk virksomhed, siger kurator Jens Pontoppidan.

House of Interior har et stort varelager og maskiner i Portugal, som kurator nu skal forsøge at sælge.

Gælden i konkursboet er på mellem to og tre millioner kroner, oplyser han. Kreditorerne er hovedsageligt selskabets pengeinstitut og Gældsstyrelsen.

- Vi forsøger at finde en køber, der også vil overtage de ansatte, siger Jens Pontoppidan.

Hvor mange portugisiske arbejdspladser, det drejer sig om, ved han ikke præcist.

- Vi er først lige gået i gang. Men der er nogle danskere i et konsortium, der kender virksomheden og har vist interesse for den. Jeg håber, at det ender godt, siger kurator.

House of Interior er skabt af Stig Christensen, der har mange års brancheerfaring fra store møbelproducenter som Eilersen og Mogens Hansen.