Møbelkæde konkurs - vrede kunder i klemme

AALBORG:På mindre end to år fik en ambitiøs møbelkæde etableret sig i ni danske byer, herunder Aalborg. Nu er selskabet konkurs og efterlader sig hundredvis af utilfredse kunder.

Det drejer sig om møbelkæden Living-Room, som foruden otte andre butikker har holdt til i store lokaler på Nibevej 20 i City Syd. Ifølge JydskeVestkysten blev der fredag formiddag afsagt konkursdekret over selskabet Møbel Koncept ApS, der har stået bag butikskæden.

Ejerne har ikke været til at komme i kontakt med, men sikkert er det, at Living-Room får en hård medfart af hundredvis af kunder. Både på Trustpilot og i Facebook-grupper skriver flere, at de har ordrer i klemme og igennem længere tid forgæves har forsøgt at komme i kontakt med kæden.

Kunder har helt op til konkursen bestilt og betalt for varer, som aldrig er blevet leveret.

På Living-Rooms butik i Fredericia har udlejer sågar set sig nødsaget til at plastre et ”til leje”-skilt op ved siden af alle de gule udsalgs-skilte.

- Vi har ikke kunnet komme i takt med lejeren, så derfor har vi sat skilte på med "til leje", fortæller Henry Pedersen, direktør hos Boka Group, der lejer lokalerne ud, til Fredericia Dagblad.

Hurtigt vokseværk

Både Living-Rooms hjemmeside og Facebook-sider er lukket ned. Det samme gælder ejerens.

Bag den nu konkursramte møbelkæde står makkerparret Jesper Bjørnstad og Michael Krarup. De fik idéen til deres forretning under en julefrokost i 2019, har de tidligere fortalt, og knap et år senere havde de åbnet deres første fire butikker – heriblandt butikken i Aalborg.

De fik sågar fodboldlegenden John ”Faxe” Jensen med i ejerkredsen.

Living-Room havde bl.a. butik på Nibevej 20 i City Syd. Foto: Martin Damgård.

Trods store armbevægelser og ambitioner balancerede møbelkæden øjensynligt på en økonomisk knivsæg. Det seneste regnskab fra juni 2021 viser et overskud på sølle 4.500 kroner og en egenkapital på godt 44.000 kroner.

Det skal holdes op mod, at Living-Room havde samlede gældsforpligtelser på over 10 millioner kroner. Desuden var der en anmærkning i regnskabet fra selskabets revisor.

- Selskabet har gentagne gange indberettet forkerte/fejlagtige momsbeløb til SKAT. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen, lød det.

Living Room har solgt møbler, brugskunst og interiør og importerede en del af sine varer selv – blandt andet fra Bali.