Mødet tog en uventet drejning: Henrik gik til bekendelse over for sine medarbejdere

Da Henrik Baasch havde sagt ordene, blev der stille i lokalet.

Han talte til de mennesker, han i næsten 25 år havde været direktør for.

Ordene havde han skrevet ned aftenen forinden, da han var ankommet til Himmerland Golf og Spa Resort, hvor virksomhedens årsmøde blev afholdt. Det havde været underligt at skrive dem ned. I noget tid havde de kun rumsteret i hans hoved og i private samtaler mellem ham, hans hustru og deres børn.

Nu, da han stod der og kiggede på sine medarbejdere, var det også underligt at sige dem højt. Det var ord, han tidligere i sin karriere aldrig havde troet, han skulle sige.

- Alle vidste jo, at jeg havde et indlæg på et årsmøde. Men at det skulle slutte med, at jeg afleverede min egen opsigelse, var der ikke nogen, der havde set komme, siger han.

