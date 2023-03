Monsterburgerne er fortid: Nu skal der nye boller på suppen

GJØL:Flaget uden for Gjøl Kro strøg søndag til tops, for der er nemlig masser at flage for, mener både bestyrelsen i Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S og stedets to nye forpagtere.

Den daværende forpagter opgav driften i april sidste år, og siden har kroen været lukket, men nu kommer det igen til at dufte af mad på den mere end 100 år gamle kro.

Hvis man skal dømme ud fra deres fælles indsats med at få hejst flaget, tegner samarbejdet mellem de to ny forpagtere godt.

Det vil 41-årige Lone Pedersen fra Kaas og 35-årige Kim Koch Nielsen fra Nørresundby sørge for. De har kastet deres kærlighed på den historiske kro med udsigt til Limfjorden.

- Jeg blev kontaktet af en bekendt, som fortalte om Gjøl Kro, og vi øjnede muligheden for at få vores eget, så Kim og jeg tog til Gjøl for at se stedet, siger Lone Pedersen.

Mødet med Gjøl Kro ledte Lones tanker hen på en solrig dag i Skagen, hvor alle har søgt til de røde pakhuse for at nyde en bid mad. Og den association gjorde sin indvirkning.

- Samme mulighed er der her - men bare med langt bedre udsigt over fjorden - og Kim og jeg kiggede på hinanden og tænkte, at "det her skal da ikke stå tomt", siger Lone Pedersen.

Masser af erfaring

Lone Pedersen er uddannet tjener og har mangeårig erfaring fra blandt andet Rønnes Hotel og Papegøjehaven.

- Jeg startede som tjener på Skalborg Kro og har været vant til at håndtere selskaber og store kongresser med eksempelvis 1800 gæster, hvor jeg skulle medvirke til, at alt gik op i en højere enhed, siger hun og påpeger, at hun vil vægte det gode værtskab.

- Uanset om man kommer i træsko eller det stiveste puds, skal det være sådan, at alle føler sig velkomne. Jeg ønsker at give samme følelse, som når man tager imod gæster i sit eget hjem, siger Lone Pedersen.

Hun har senest været restaurantchef på Strandhotellet i Blokhus, hvor hun var kollega med sin nye forretningspartner, Kim Koch Nielsen, der også har erfaring fra steder som Fusion og Pingvin.

- Vi kender hinanden og ved, hvad vi hver især står for, og det var en af grundene til, at jeg var villig til at indgå i det her sammen med Lone, siger Kim Koch Nielsen.

Kim Koch Nielsen og Lone Pedersen glæder sig til at byde de første gæster velkommen, når kroen slår dørene op til påske.

Monsterburgeren er skrinlagt

Den tidligere forpagter af kroen, Peter Kjeldgaard, fik stor opmærksomhed omkring sine monsterburgere med 1,5 kilo kød. De bliver imidlertid ikke en del af menukortet på Gjøl Kro, fastslår Lone Pedersen og Kim Koch Nielsen.

- Vi bærer kroens historie ind i vores køkken og vil tilbyde klassiske kroretter og naturligvis serveringer med fisk, da det er ret oplagt på grund af placeringen. Desuden vil vi have fokus på at benytte lokale råvarer i det omfang, det er muligt, siger Lone Pedersen.

Tanken er at satse på events såsom spansk aften, ålefest, som borgerne på Gjøl har efterspurgt, og andre temaer. Desuden satses der stort på selskaber, og det bliver i retrostil.

- Det bliver med fadservering, som vi kender det fra tidligere - i stedet for at det hele skal være nyt og fancy, ønsker vi at være lidt mere old school, siger Lone Pedersen.

Kim Koch Nielsen, der er "kongen" i køkkenet lover, at han også vil tilføre de klassiske retter et tvist, og så vil han ellers forsøge at imødekomme de ønsker, som gæsterne har.

- Jeg vil være lydhør overfor, hvad lokalbefolkningen har af ønsker, for det handler også om, at de er tilfredse og glade, for er de ikke det, kommer de ikke, og så har vi ingen kro, siger han.

Kim Koch Nielsen og Lone Pedersen har tidligere arbejdet sammen, og de glæder sig til at få deres eget sted.

Solid opbakning fra lokalsamfundet

Selv om energipriserne flere steder har været årsag til, at erhvervsdrivende har måttet dreje nøglen om, og fødevarepriserne har været opadgående i flere måneder, har ingen af de to nye forpagtere været i tvivl om deres beslutning.

- Min fornemmelse er, at energi- og fødevarepriser ikke har afholdt folk fra at gå ud at spise, og det virker til, at vi går bedre tider i møde, så den del er jeg ikke bekymret for, siger Kim Koch Nielsen, der tilføjer, at opbakningen fra lokalbefolkning har været afgørende for deres beslutning.

- Der er tale om et lokalområde, hvor der er en god opbakning, og hvor man gerne vil have det her til at køre. Kroen er et samlingspunkt, og vi vil gerne bidrage til, at det igen bliver et sted, hvor man kan tage hen og få nogle hyggelige stunder, siger Kim Koch Nielsen.

Tilværelsen som forpagtere vil uundgåeligt betyde mange arbejdstimer, men det afskrækker hverken Lone Pedersen eller Kim Koch Nielsen.

- Selvfølgelig er der flere timer, når man er selvstændig, men til gengæld er det spændende, at man kan forme sit eget og realisere sige egne visioner, siger han.

Åbningen er forestående, og brikkerne i forhold til personale er så småt på plads. De baskende sommerfugle i maven er rolige, for det værste, der kan ske er:

- Både Kim og jeg har haft mareridtsdrømme om, at vi står og er klar, og så kommer der ikke nogen gæster, siger Lone Pedersen og griner.

- Men ud fra den interesse og opbakning der er, har jeg en forhåbning og en forventning om, at der kommer en masse mennesker, og det er vi forberedte på, siger hun.