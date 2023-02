Mor og datter driver brunt værtshus - nu udvider de med restaurant

HUNE: Denne tirsdag eftermiddag emmer "Gasten" af hygge - lokale og turister kommer ind fra gaden, og der dystes omkring billardbordet.

På skiltet står der bodega, og i daglig tale bliver stedet kaldt pubben. Det er et af de få tilbageværende brune værtshuse i området, og det er der ingen planer om at ændre på.

Til gengæld sker der andre aktiviteter i den store ejendom på Vesterhavsvej 24, hvor en genbrugsbutik, frisør, Liberty tøjbutik og "Gasten" holder til.

Anette Møller Larsen, som ejer bygningen, og hendes datter åbner nemlig restaurant på adressen.

Sidste sommer begyndte Amalie Thomsen og nu afdøde Palle Larsen at snakke restaurant i Hune.

Desværre døde Palle Larsen i november sidste år af kræft, men det har ikke fået mor og datter til at opgive projektet.

Så da lokalerne ved siden af "Gasten" blev ledige i januar, greb Anette Møller Larsen og Amalie Thomsen chancen for endelig at fuldføre drømmen om en restaurant i Hune.

Derfor er der i øjeblikket stor aktivitet både indenfor og udenfor. Sidste hånd er ved at blive lagt på en stor terrasse med gårdhave, hvor gæsterne dels kan sidde og nyde maden og dels skabe rammer for sommerens arrangementer med bl.a. levende musik.

Gårdhaven kommer til at kunne rumme omkring 100 gæster.

Endnu mangler der en del, før den nye restaurant er klar til åbning, men håbet er, at alt er klar til påske. Foto: Bo Lehm

I næste uge rykker håndværkerne ind og påbegynder en renovering af værtshuset, hvor der blandt andet kommer nyt interiør, og hvor der skal laves nye toiletter og bar. Herefter går de i gang med indretning af restauranten, opførelse af toiletter, udvidelse af køkkenet mv.

Forløber alt planmæssigt, er planen at åbne til påske, hvor også navnet på restauranten vil blive afsløret.

- Vi synes begge, at det er ekstremt spændende, og vi glæder os så meget til at åbne restauranten, siger Anette Møller Larsen og Amalie Thomsen.

De forventer, at der bliver en fin synergi mellem værtshuset og den nye restaurant. Allerede nu arrangerer "Gasten" blandt andet levende musik og andre arrangementer med stor opbakning fra lokalsamfundet.

- Vi ønsker at være et samlingssted for både lokale og turister, og derfor kommer vi til at lave flere tiltag her, siger Anette Møller Larsen.

Kristian Espersen, der er nevø til Anette Møller Larsen, hjælper til både med at servere og med at bygge den nye restaurant op. Han skal i gang med en uddannelse som bygningskonstruktør efter sommeren. Foto: Bo Lehm

Mad fra bunden

27-årige Amalie Thomsen fandt sin rette vej, da hun i 2019 blev udlært kok på Restaurant MEAT i Aalborg.

- Skolebænken har aldrig fanget min interesse, men da jeg kom på kokkeskole vidste jeg, at det var det rigtige for mig. På kokkeskolen fik - modsat folkeskolen - ene 10- og 12-taller, siger Amalie Thomsen.

Senest arbejdede hun hos "Slagteren og Kokken" i Gistrup, hvor hun umiddelbart ingen planer havde om at stoppe, indtil hun fik muligheden i Hune.

- Vi kommer til at lave god, hjemmelavet mormormad, og desuden vil vi også tilbyde franskinspirerede menuer. Menukortet vil blive udskiftet tre-fire gange om året og tilpasset sæsonens råvarer, siger Amalie Thomsen og tilføjer, at der også vil blive take-away.

- Vi fornemmer, at mange ønsker et alternativ til pizza'er og burgere, og her giver vi mulighed for eksempelvis at købe en farseret porre eller en dansk bøf med bløde løg.

I øjeblikket er den nye restaurant i gang med at rekruttere personale, og Amalie Thomsen glæder sig over, at en tidligere kollega fra MEAT er ombord.

- Vi har ansat en kok, som jeg faktisk er udlært under på MEAT i Aalborg, og jeg er glad for, at han er med på holdet, for vi er gode til at arbejde sammen, siger hun og tilføjer, at også Sanne Neve Christiansen, som er udlært kok og niece af den tidligere ejer af værtshuset, er blevet ansat

Plads til gæsterne

Anette Møller Larsen forventer, at der bliver plads til 60-70 gæster i restauranten, som endnu blot er rå vægge.

- Vi ønsker at skabe et sted, hvor gæsterne føler, at der er ro, fred og hygge. Vi vil vægte, at der er plads omkring gæsterne, så de føler, at de kan tale uforstyrret uden, at nabobordet kan følge med i samtalen, siger hun, der tror fuldt og fast på projektet.

- Vi nyder en stor opbakning fra lokalsamfundet, og det har været afgørende for, at vi har turdet at springe ud i det.

Selv om det er mor og datter, der nu skal til at arbejde tæt sammen, er de ikke bekymrede for, at det går ud over deres forhold. Det handler om at have respekt for hinanden, mener de.

- Mor er direktøren men bare ikke i køkkenet - det er mig, siger Amalie Thomsen med et smil.

Anette Møller Larsen nikker og tilføjer med et grin: jeg kommer kun i køkkenet for at smage på sovsen.