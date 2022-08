Mormor jubler: Nu er afklaringen kommet

NORDJYLLAND:I halvandet år er krigen om retten til at benytte navnet "Mormors" i den danske café- og restaurationsverden blevet udkæmpet på skrivebordet.

Undervejs er der blevet kæmpet på flere fronter, men nu ser det ud til, at Gitte Hansen, 58-årig indehaver af caféen "Mormors" i København, har vundet et afgørende slag.

Alt tyder nemlig på, at virksomheden Blume Food I/S har opgivet at få lov til at bruge navnet. Blume Food I/S er datterselskab i Dragsbæk-gruppen, som igen er ejet af den norske fødevaregigant Orkla.

I hvert fald optræder Blume Food I/S ikke længere som ansøger om retten til at bruge navnet på Varemærke- og Patentstyrelsens hjemmeside, som de ellers har gjort siden februar 2020.

- Jeg er så glad. Det er kæmpe byrde, der er taget fra mine skuldre. Jeg har arbejdet i 18 år på at bygge min egen café op, og jeg har haft tonsvis af bekymringer. Det er et stort pres at havne i sådan en sag, for så er man virkelig ude af sin komfort-zone. Det giver så meget uro, ubehag og frygt, og det har kostet mig rigtigt mange penge i advokatregninger. Men lige nu er jeg megaglad for, at jeg turde gå op imod de store og ikke lyttede til alle dem, der sagde, at "den der har du tabt på forhånd", siger Gitte Hansen.

Gitte Hansen har drevet sin café i København i 18 uden ballade. Men en strid om retten til at bruge navnet "Mormors" har udløst både shitstorm og en tvist med en fødevaregigant. Foto: Jesper Thode Larsen

Siden 19. juli har Nordjyske i en række artikler beskrevet navnestriden, fordi den pludselig fik helt kontant betydning for to nordjyske caféer. I bestræbelserne på at beskytte navnet "Mormors" i duellen med datterselskabet i Dragsbæk-gruppen gjorde Gitte Hansen via sin advokat fem små caféer opmærksom på, at hun havde retten til "Mormors".

Brevet fra hendes advokat betød blandt andet, at MorMors Køkken Café og Restaurant på Strandvejen i Tornby besluttede at ændre sit navn til MorFars Køkken Café og Restaurant for at undgå et juridisk slagsmål.

Ikke mindst den sag var med til at kaste Gitte Hansen ud i en regulær shitstorm, fordi masser af mennesker kritiserede hende for at nægte andre små caféer at bruge navnet "Mormors".

- Men det var jo ikke noget, jeg selv fandt på. Det blev jeg rådet til at gøre af min advokat, hvis vi selv skulle risikere at havne i en retssag om navne, forklarer Gitte Hansen.

Hun fastslår, at shitstormen primært har været ubehagelig, fordi tonen blev utrolig hård og personlig.

- Der var nogle dage, hvor jeg havde rigtigt ondt i maven. Det var sgu ikke sjovt. Det var turbulent, og der var 14 dage, hvor jeg ikke tog telefonen. Men vi har ikke mærket det på omsætningen overhovedet, og et eller andet sted tænker jeg, som Simon Spies engang sagde, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale, siger den københavnske café-ejer.

Midt i glæden over at have cementeret sin ret til navnet "Mormors" er hun ikke imponeret over, at det blev opdaget ved et tilfælde.

- Jeg synes, det er megadårlig stil, at modparten ikke kontakter os og bare lusker ud ad bagdøren. Jeg synes, det havde været passende, hvis de havde ringet til mig og sagt undskyld for al den bekymring og de udgifter, jeg har haft, siger Gitte Hansen.

Nordjyske har kontaktet Orkla for at få en kommentar til situationen, men indtil videre er fødevaregiganten ikke vendt tilbage.