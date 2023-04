Mors-fabrik sled sig til stort millionoverskud

MORS:Trods vanskelige markedsforhold, heftige prisstigninger, krig i Ukraine og problemer med at skaffe nok råvarer lykkedes det i seneste regnskabsår landets største skaldyrsproducent at hive et tocifret millionoverskud i land.

Vilsund Blue med hovedsæde i Nykøbing har afleveret et regnskab for 2021/22, der viser et overskud før skat på 16,9 millioner kroner. Det var 7,2 millioner kroner mere end året før.

Regnskabsåret gik fra oktober til september. Undervejs har Vilsund Blue, der er landets eneste industrielle producent af skaldyr, måttet kæmpe sig over adskillige bump.

Udover udfordringer med prisstigninger, råvaremangel og generel usikkerhed har virksomheden gennemført en større omstrukturering i sin organisation.

- Men nu er en ny og positiv retning sat for fremtiden af den nye ledelse, som tiltrådte tilbage i januar 2022. Der er udarbejdet en ny treårig vækst- og strategiplan, som skal skabe nye vækstmuligheder samt bidrage til en mere fremsynet forretning og dermed sikre den fortsatte positive vækst, udtaler kommerciel direktør, Maria van Urk, i en pressemeddelelse.

Direktøren smuttede

Tilbage i februar 2021 betød uenighed om strategien i Vilsund Blue, at direktør Søren Mattesen sagde op. Grundlægger og hovedaktionær Poul Kærgaard overtog posten og udgør i dag direktionen sammen med kommerciel direktør Maria van Urk og direktionschef Jan Christensen.

Vilsund Blue eksporterer næsten alt produktionen til forskellige europæiske lande – både til restauranter, detail og foodservice.

Her er Frankrig, Belgien og de sydeuropæiske markeder særligt vigtigt, da de har stor tradition for at spise skaldyr.

I Limfjorden er fiskeriet begrænset af fiskernes kvoter, og fangstområderne er blevet færre som følge af flere beskyttede Natura 2000-områder.

Derfor har Vilsund Blue i stedet satset på en øget leverance af linemuslinger. Med stor succes.

Stor tro på fremtiden

For at fremtidssikre virksomheden har Vilsund Blue foretaget en række større investeringer, heriblandt et nyt produktionsanlæg, hvor man går fra plast til papemballage på en række produkter, samt en række energibesparende tiltag.

Samtidig er der udarbejdet en ny visuel identitet, som skal styrke kendskabet til Vilsund Blue både på det danske og europæiske marked.

- Vi ser lyst på fremtiden og har nu en stærk og solid platform at stå på, med stort sammenhold og opbakning over hele linjen, og med en ny og bred etablering på det sydeuropæiske samt danske marked tror vi fortsat på en spændende fremtid for virksomheden, udtaler administrerende direktør Poul Kærgaard.

De to år med solide millionoverskud står i skærende kontrast til under coronakrisen. Da kom Vilsund Blue ud med et tab på 11 millioner kroner – det største i to årtier – og måtte afskedige mere end hver femte ansat, svarende til 15 årsværk.

Ved udgangen af seneste regnskabsår beskæftigede Vilsund Blue i gennemsnit 60 fuldtidsansatte.

Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, men bruttofortjenesten - salget fratrukket de direkte omkostninger - landede på 56 millioner kroner.