Mors-virksomhed køber stor specialfabrik i Mariager

NYKØBING MORS/MARIAGER: Bila, der er Danmarks største indenfor automatiseringsløsninger som eksempelvis industrirobotter, bliver endnu større.

Firmaet har nemlig opkøbt Reo-Pack i Mariager - landets største specialfabrik af strækfoliemaskiner.

Tiden tæller, når industriens færdigproducerede varer skal pakkes, palleteres, vikles og transporteres til lageret. Derfor tilføjer Bila Group nu de to teknologier, automationshuset manglede for at kunne tilbyde et komplet end-of-line produktprogram: Strækfilmviklere og etikettering af de færdige paller.

Bilas og Reo-Packs kunder kan således efter behov vælge logistikprodukter ligesom legoklodser, der kan klikkes sammen i en driftssikker automationsløsning. De får én leverandør, der tager ansvar for det hele; både robotter, AGV/selvkørende trucks, palomater, folieviklere osv.

Bila Groups opkøb af Reo-Pack sker som følge af et generationsskifte, hvor den nuværende ejer og stifter Thorvald Christensen sælger alle sine ejerandele til Bila. Han sikrer samtidig, at viden, erfaring og netværk overdrages grundigt, idet han fortsætter som daglig leder af virksomhedens 50 ansatte i de kommende tre år.

- Jeg betror mit livsværk til Bila Group, fordi jeg ved, at det er en ejer, der vil videreudvikle og sikre min virksomhed til gavn for mine gode medarbejdere, kunder og leverandører. Der har også været andre købere på banen, men Bila er så absolut det bedste match. Det giver mig ro i hjertet at betro Reo-Pack til Bila, siger Thorvald Christensen, CEO i Reo-Pack, i en pressemeddelelse.

Enkel konstruktion og lang levetid

Reo-Pack blev stiftet i 1988 i Mariager og har siden opbygget en global kundekreds. Kundelisten rummer blandt andre Nestlé, DHL, Rockwool, Carlsberg, Quaker Oats, Velux, Coca Cola, Arla Foods, Salling Group, Haribo, Procter & Gamble, CoRo Food, Pepsico, Glatfelter og Saint Gobain. Hemmeligheden bag succesen er høj kvalitet og lave vedligeholdsomkostninger.

- De allerførste viklere, som vi byggede for 30 år siden, er stadig i drift. Maskine nummer 1 leverede vi til Tvilum Scanbirk, og da de ønskede at bruge nogle af vores nyere maskiner med et lavere folieforbrug, så tog jeg maskinen hjem på vores egen fabrik. Nu står den og vikler vores egne produkter ind. Haribo og andre har i tidens løb hver viklet flere millioner paller med vores viklere i deres fuldautomatiske anlæg. I bund og grund er det driftssikkerhed, vi sælger til vores kunder, ikke bare maskiner, konstaterer Thorvald Christensen.

Bilas opkøb af Reo-Pack åbner oplagte synergigevinster og øget eksport til markeder som England, Tyskland og Benelux-landene, hvor Bila og Reo-Pack hver især har lokale afdelinger. I takt med, at de europæiske markedsandele vokser, vil ekspansionen på det amerikanske marked få ekstra fokus.

- 40 procent af Bilas salg i dag er eksport. Den andel vil ikke blive mindre og opkøbet er en del af vores vækststrategi om at opnå en milliardomsætning, siger Ole Madsen, CEO i Bila Logistics i førnævnte pressemeddelelse.

Bila-kunder vælger i forvejen Reo-Pack

- Når vi er ude og automatisere i fremstillingsindustrien, støder vi ofte på Reo-Packs kvalitetsviklere hos kunderne. Internationalt har fødevareindustrien fokus på one stop shopping af modulære produkter til specielt end-of-line. Reo-Packs produkt portefølje komplementerer Bila perfekt. Derfor føler vi, at vi har gjort et virkelig godt køb med overtagelsen af Reo-Pack; Et køb som vil gavne begge selskabers kunder, siger Ole Madsen.

Reo-Pack forsætter under sit hidtidige navn og på samme lokation. De ansatte får gennem det nye ejerskab en endnu stærkere arbejdsplads med muskler til at skabe yderligere udvikling, vækst og internationalt salg.

Bila har i de senere år oprustet markant på logistik-automation, som på mange markeder er underautomatiseret og således har et iøjnefaldende eksportpotentiale. I 2017 overtog Bila samtlige aktiviteter i Dan Palletiser i Vemmelev på Vestsjælland, som i 44 år har leveret palleteringsløsninger til især fødevareindustrien, heriblandt Kelloggs, C&D Foods og Friesland Campina.