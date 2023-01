Morsø Erhvervsråd udpeger ny erhvervschef

MORS: Morsø Erhvervsråd har ansat Susanne Toftegaard Hansen som erhvervschef. Hun tiltræder i jobbet 1. februar 2023.

Det skriver erhvervsrådet i en pressemeddelelse.

Susanne Toftegaard Hansen har mange års erfaring med erhvervsudvikling og erhvervsfremme bag sig. Hun er uddannet cand.merc. i udenrigshandel og har blandt andet arbejdet som eksportkonsulent hos Skov A/S i Glyngøre og som erhvervskonsulent hos Skiveegnes Erhvervs- og Turistcenter (2005-2007), været udviklingschef hos ViborgEgnens Erhvervsråd (2007-2010) samt været ansat som erhvervs- og turismechef i Holstebro Kommune (2010-2022).

- Jeg har via min erhvervserfaring et godt kendskab til lokalområdet samt landsdelens erhvervsliv og konkurrencevilkår. Jeg er optaget af at kunne levere en markedsdrevet erhvervsservice der tager udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov. Jeg vægter derfor en tæt og kvalificeret dialog med virksomhederne højt. Vækst og udvikling skabes sammen og i fællesskab - et fællesskab ud fra den gamle sandhed om, at vi løfter bedst i flok, siger Susanne Toftegaard Hansen.

Erhvervsvenlighed som trækplaster

Morsø Kommunes placering som nummer to på Dansk Industris liste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner var blandt andet med til at vække interessen for jobbet, og Susanne Toftegaard Hansen mener, at netop denne placering kan og skal benyttes til at skabe yderligere vækst og opmærksomhed omkring erhvervslivet og mulighederne på Mors.

- Vi skal kvalificere og fremtidssikre udviklingen af det lokale erhvervsliv, blandt andet med udgangspunkt i bæredygtig forretningsudvikling og grøn omstilling. Synliggørelse af kommunens erhvervsvenlighed bør også kunne aktiveres i forhold til tiltrækning af virksomheder og iværksættere til Morsø kommune. Mors rummer et hav af muligheder, og det allerede eksisterende perspektivrige erhvervsliv skal samles og styrkes som et stærkt erhvervsfællesskab, siger Susanne Toftegaard Hansen.

- Jeg glæder mig til at medvirke til udviklingen af et inspirerende og forpligtende samarbejde mellem erhvervsrådet og de etablerede virksomheder, iværksættere, Morsø Kommune og andre relevante aktører. Herunder også Erhvervshus Nordjylland, Destination Limfjorden, Morsø Handel og andre naboer på erhvervsrådets adresse i Holgersgade, siger Susanne Toftegaard Hansen.

Formanden for Morsø Erhvervsråd, Tage Odgaard Nielsen, ser frem til samarbejdet med den nye erhvervschef:

- Med Susanne Toftegaard Hansen får vi en erhvervschef, der har relevant erfaring og de rigtige kompetencer. Hun kender til det lokale erhvervsliv, hun har erfaring med erhvervsfremmesystemet, og hun har solid erfaring i at samarbejde med et kommunalt system og med de øvrige netværk, der i fællesskab kan styrke udviklingen af erhvervslivet på Mors, siger Tage Odgaard Nielsen