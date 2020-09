Motorstyrelsen søger ny underdirektør

AALBORG:Fra den 1. september gik Jørgen Rasmussen fra at være underdirektør og konstitueret direktør for Motorstyrelsen til officielt af være direktør for Skatteministeriets Motorstyrelse.

Avancementet er sket, fordi direktør Jens-Otto Størup, som var med til at oprette den nye styrelse i Aalborg i juli 2018, i juli i år skiftede til DGI.

Det har skabt et hul på underdirektør-posten, og derfor har styrelsen slået stillingen op.

Her gælder det om at have modet til at tage ansvar for styring af drift og resultater i Motorstyrelsen, lede og motivere en ledergruppe samt være interesseret i hurtigt at forstå de faglige opgaver, der skal sikre korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer i Danmark, oplyser Motorstyrelsen.

Små 400 medarbejdere

Underdirektøren indgår i Motorstyrelsens direktion sammen med styrelsens direktør og kontorcheferne for de to stabe: Ledelsessekretariatet samt Jura og Processer.

Direktionen sætter den strategiske retning for styrelsens arbejde og udgør den øverste ledelse for styrelsens cirka 390 medarbejdere, heraf 13 funktionsledere.

Motorstyrelsen har ansvaret for, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Motorstyrelsens kerneopgaver omfatter håndtering af registreringsafgiftsloven, korrekt registrering af køretøjer i Motorregistret samt at understøtte korrekt beregning af registreringsafgift.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. december eller snarest muligt.

Jørgen Rasmussen har gennem de seneste 26 år gjort karriere i Skatteforvaltningen. Han har blandt andet været konstitueret direktør i Inddrivelse og underdirektør i Fogedafdelingen i det tidligere Skat, inden han tiltrådte som underdirektør i Motorstyrelsen i 2018.