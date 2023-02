Murer-Kjeld reklamerer med særligt budskab - der er bare ét problem

AALBORG:"Gør som Murer-Kjeld og parker gratis i Aalborg Lufthavn, når du og familien skal på tur".

Sådan lyder det i en Facebook-annonce fra det nordjyske rejsebureau SunCharter - flankeret af et billede af Murer-Kjeld - murermesteren fra Lønstrup, der blev landskendt for flytningen af Rubjerg Knude Fyr.

Det fik onsdag en Facebook-bruger til at knytte en kommentar til teksten og til billedet af Murer-Kjeld, der med et afslappet smil læner sig op af en hvid pickup truck parkeret foran lufthavnen.

"Murer-Kjeld har nok en special deal", lyder det i kommentaren - med henvisning til onsdagens nyhed fra Aalborg Lufthavn om, at det fra april er slut med gratis parkering i Danmarks tredjestørste lufthavn.

"Gør som Murer-Kjeld og parker gratis i Aalborg Lufthavn, når du og familien skal på tur", står der i reklamen. Men efter onsdagens udmelding fra Aalborg Lufthavn, der har valgt at droppe gratis parkering, går rejseselskabet bag reklamen nu i tænkeboks. Screenshot fra Facebook

Fra 20. april i år skal kunderne punge ud, hvis de lader bilen stå i en af lufthavnens 5500 parkeringsbåse. Den første time bliver gratis, mens det herefter vil koste 20 kroner per påbegyndt 24 timer.

Og det kommer formentlig også til at gælde den landskendte murermester, der har sagt ja til at medvirke i reklamer for SunCharter, hvor han blandt andet flytter sandslotte på en græsk strand.

- Som udgangspunkt er reglerne jo ens for alle på sigt. Men vi er ved at se på, om vi internt vælger, at vi vil tilbyde parkering som en del af vores pakkeløsninger i Aalborg, siger Henrik Jensen, driftsdirektør i Primo Tours, der ejer SunCharter.

Charterkunder hos Primo Tours får allerede i dag gratis parkering i lufthavnene i Billund og Aarhus som en del af pakkekøbet, hvis de bestiller hos Primo Tours selv eller datterselskabet Århus Charter senest 60 dage inden afgang.

- Vi ved ikke endnu, om det er den vej, vi kommer til at gå i Aalborg også, siger Henrik Jensen.

Rejseselskabet modtog nyheden onsdag i denne uge - samtidig med den brede offentlighed.

- Nyheden er kommet på samme tid til os, som den er kommet til alle andre. Så det er også nyt for os, siger Henrik Jensen.

Murer-Kjeld var i efteråret på Kreta for at filme kampagnefilm for rejseselskabet. Foto: Jannich Grønnemose, Lonely Tree Films

Rejsebureauet fik onsdag henvendelser fra flere gæster, der allerede har købt rejser med afgang fra Aalborg med en forventning om at kunne parkere gratis.

- Der er vi i fuld gang med at finde ud af noget. Jeg forventer stærkt, at vi finder en fornuftig løsning med Aalborg Lufthavn, så de af vores gæster, der allerede har bestilt rejser på den anden side af 20. april, ikke skal betale for parkering, siger Henrik Jensen.

Primo Tours var onsdag i kort dialog med lufthavnen, fortæller han.

- Uden at gå ned i detaljerne kan jeg sige, at vi forstår lufthavnens bevæggrunde. Vi synes, at 140 kroner for at parkere en bil i en uge er en tilforladelig og overkommelig pris. Men vi skal selvfølgelig have fundet en løsning for de gæster, som allerede har booket en rejse. Og så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi agerer fremadrettet, siger Henrik Jensen.

Hvor mange gæster drejer det sig om, som har booket rejser efter 20. april?

- Det kan jeg ikke oplyse. Det holder vi mellem os og lufthavnen, siger driftsdirektøren.

Hvis I laver en løsning, hvor I tilbyder at betale for kundernes parkering, bliver det så lagt oveni billetprisen? I skal vel have jeres penge hjem?

- Det gør det som udgangspunkt ikke. Vi kommer ikke til at lægge de penge oveni. Det er markedet, der bestemmer prisen. Vi ser det som en marketingsudgift, som vi ellers ville have brugt på for eksempel annoncering, siger Henrik Jensen.

Han forventer ikke, at ændringen fra gratis til betalt parkering vil ramme SunCharter, der i 2018 samlede al sin aktivitet i Aalborg Lufthavn.

- Det har da været et stærkt salgskort for Aalborg Lufthavn - ingen tvivl om det. Men jeg tror ikke, det er det, der kommer til at ændre forespørgslen på vores rejser ud af Aalborg Lufthavn, siger Henrik Jensen.

Murer-Kjeld har siden efteråret været såkaldt "anti-pangl ambassadør" for SunCharter.

"Murer-Kjeld er en sand mester, når det handler om vaskeægte, nordjysk hittepåsomhed og problemløsning", skriver selskabet blandt andet på sin hjemmeside.

Efter coronapandemien har SunCharter ikke længere et fast bemandet kontor i lufthavnen. I stedet har man lavet et pop up-kontor, hvor selskabets rejsekonsulenter er til stede tre dage om måneden.

Resten af tiden varetages salget fra Primo Tours' kontorer i Ringkøbing og Aarhus.