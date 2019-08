Murerforretning fyrer tidligere AaB-direktør

LØGSTØR: Efter godt et år på posten som direktør for det store nordjyske murerfirma Henriksen & Madsen i Løgstør, er den tidligere AaB-direktør Stephan Schors fyret med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Stephan Schors foretog et af byggebranchens mest markante jobskifte i juni sidste år, da han skiftede direktørstolen i Superliga-klubben AaB ud med topposten i den store Løgstør-virksomhed, men torsdag morgen fik medarbejderne i virksomheden på et orienteringsmøde besked om, at Stephan Schors har haft sidste arbejdsdag.

Den overraskende fyring af Stephan Schors kommer i forbindelse med, at Henriksen & Madsen A/S fusionerer med HMN Entreprenøren A/S. Den hidtidige direktør for HMN Entreprenøren, Henrik Christensen, bliver ny direktør for fusionsselskabet.

Henriksen & Madsen ansatte sidste år den tidligere AaB-direktør i en nyoprettet stilling som administrerende direktør, fordi der - som medejer Lars Madsen dengang forklarede til NORDJYSKE Medier - var brug for en person, der kan styre økonomien og sætte en dagsorden. Kort sagt skulle man bruge en, der kunne styre forretningen.

Stephan Schors sagde dengang, at han ville måles på bundlinjen.

Fyringen kommer efter murerforretningen kom ud af 2018 med et minus på to mio. kr.

Til gengæld har HMN Entreprenøren, som den nye direktør Henrik Christensen har stået i spidsen for siden 2010, overskud.

Fusion

Ejerkredsen bag de to Løgstør-baserede selskaber har indgået aftale om at fusionere selskaberne 1. januar 2020 under navnet HMC byg & anlæg A/S.

Herefter vil de nuværende ejere af Henriksen & Madsen A/S, Lars Madsen og Poul Erik Henriksen samt nuværende adm. direktør i HMN Entreprenøren A/S, Henrik Christensen, via deres holdingselskaber hver især eje en tredjedel af selskabskapitalen i det sammenlagte selskab.

Med fusionen ønsker man i ledelsen at styrke begge selskabers konkurrenceevne. Der to selskaber er naboer på Himmerlandsvej i Løgstør.

- Med HMC bygger vi fundamentet til et selskab, der kan realisere et stærkt potentiale. Et potentiale, der er langt større og mere innovativt end hvis Henriksen & Madsen og HMN Entreprenøren arbejdede videre hver for sig, siger medejer Lars Madsen i en pressemeddelelse.

Den kommende administrerende direktør i HMC, Henrik Christensen, ser frem til at forene selskabernes kræfter. De seneste 10 år har de to selskaber arbejdet tæt sammen om både nordjyske og nationale byggeprojekter i såvel total- som fagentreprise.

- Nu er tiden så kommet til en reel fusion og dermed udleve begge selskabers fulde potentiale. En fusion af selskaberne vil give os en forbedret markedsposition inden for vores forretningsområder, siger Henrik Christensen.

Indtil fusionen er endeligt gennemført udgør Lars Madsen og Poul Erik Henriksen direktionen i Henriksen & Madsen, ligesom Henrik Christensen fortsætter som administrerende direktør for HMN Entreprenøren.

Hovedkontor i Løgstør

Ifølge pressemeddelelsen går ledelserne i Henriksen & Madsen og HMN Entreprenøren nu i gang med tiltag for at opnå fordelene ved en sammenlægning af de to selskaber.

Hovedkontoret vil efter fusionen fortsat være placeret på Himmerlandsvej 16 i Løgstør.

Selskabernes nuværende afdelinger fortsætter også uændret i Thisted, i Brovst, i Karlslunde og i Glostrup.

Henriksen og Madsen A/S blev stiftet i 1990 af Poul Erik Henriksen og Lars Madsen. Virksomhedens hovedaktivitet består i at drive entreprenørvirksomhed – både i total- og hovedentrepriser samt fag- og underentrepriser inden for murer, beton samt jord og kloak. Firmaet er primært koncentreret om boligbyggeri, privatboliger, landbrugsbyggeri og industribyggeri. Det beskæftiger 142 medarbejdere.

HMN Entreprenøren A/S blev stiftet tilbage i 2010 i et fællesskab af Henriksen & Madsen og Henrik Christensen. Sidstnævnte har siden opstarten har fungeret som administrerende direktør. Virksomhedens aktiviteter udgøres af mangeartede opgaver, primært for private og offentlige virksomheder, specielt indenfor byggemodninger, jord- og kloakseparering for forsyninger, rammeaftaler på opgravning for fjernvarme og jord, kloak, beton, belægninger og gartner for præfabrikerede boliger. HMN Entreprenøren beskæftiger 136 medarbejdere.