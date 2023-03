Musikkens Hus bekræfter historisk milliontab – direktør udskyder orlov

AALBORG:Nordjyllands største kulturinstitution Musikkens Hus, der hvert år modtager omkring 85 millioner kroner i offentlig støtte, er ramt på økonomien.

Allerede i begyndelsen af marts kunne Nordjyske fortælle, at musikhuset var på vej med et dundrende underskud. Det bekræfter Musikkens Hus nu.

Et nyt regnskab for 2022, som netop er offentliggjort, viser, at koncertdelen af Musikkens Hus sidste år gav et underskud på 6,6 millioner kroner. Det største tab siden musikhusets fødsel i 2014.

Svigtende billetsalg, kraftigt stigende omkostninger, udskudte arrangementer og ændrede kulturvaner og forbrugsmønstre ovenpå coronapandemien får skylden.

- Her skal jeg være den første til at erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at foretage den fornødne omstilling, og derfor er jeg selvsagt ked af, at vi nu står med det største underskud i koncertvirksomhedens historie, udtaler Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus, i en pressemeddelelse.

Udskyder sin orlov

Lasse Rich Henningsen meddelte tilbage i januar, at han fra 24. april går på orlov i tre måneder. Den orlov har han nu på grund af den aktuelle situation bedt om at få udsat, hvilket bestyrelsen i Musikkens Hus har godkendt, lyder det i pressemeddelelsen.

Musikkens Hus er en erhvervsdrivende fond, der også driver projektvirksomhederne Aalborg Operafestival, Turnerende Produktioner samt Restaurant Fauna, der i 2022 ligeledes gav underskud.

Fonden omsatte sidste år for 132,4 millioner kroner.

Musikkens Hus modtager hvert år cirka 85 millioner kroner i offentlig støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Aalborg Kommune.

Bestyrelsesformand Christen Obel erkender, at udviklingen i koncertvirksomheden er utilfredsstillende og ikke lever op til bestyrelsens og ledelsens målsætninger.

- Vi er blevet ramt af negative overraskelser de seneste tre år, og selvom vi løbende har fulgt op og iværksat nye initiativer, må vi erkende, at det ikke har været nok, udtaler formanden.

Han siger, at fonden bag Musikkens Hus ”ikke skal generere overskud for overskuddets skyld.

- Men det er klart, at der skal være en god balance mellem indtægter og udgifter. Derfor har vi også foretaget både strategiske og operationelle ændringer løbende, som vi forventer at se resultatet af i den kommende tid, ligesom vi igen kigger på budgettet for 2023 og planlægger initiativer, der kan modsvare den nuværende situation, siger Christen Obel.

Sparekneb og ansættelsesstop

Konkret har Musikkens Hus gennemført spareplaner, der blandt andet mindsker energiforbruget, ligesom der er indført et midlertidigt ansættelsesstop. På den baggrund forventer Musikkens Hus et nulresultat i 2023.

De økonomiske udfordringer i Musikkens Hus kommer samtidig med, at Nordjyske har kunnet afdække et stærkt kritisabelt arbejdsmiljø i den velrenommerede kulturinstitution.

Senest måtte Musikkens Hus trække en stærkt omstridt trivselsmåling tilbage, fordi det viste sig, at medarbejderne ikke havde kunnet besvare den anonymt, som ellers er normen.