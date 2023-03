Musikkens Hus trækker udskældt måling tilbage

AALBORG:Da Nordjyllands største kulturinstitution, Musikkens Hus, tidligere på måneden fremlagde nye trivselsmålinger, var det for at lægge låg på en række kritiske afsløringer om mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø.

Formand Christen Obel konkluderede på baggrund af målingerne, at langt størstedelen af de ansatte var tilfredse med at arbejde i huset, og at Musikkens Hus som virksomhed ”ikke står med et akut behov for ekstraordinære indsatser.”

Der var bare et problem.

Som Nordjyske kunne fortælle, havde Musikkens Hus højst opsigtsvækkende ikke givet medarbejderne mulighed for at svare anonymt. Derfor var målingerne ubrugelige, lød det fra flere eksperter.

Nu tager Musikkens Hus konsekvensen og trækker sin trivselsmåling tilbage. Det oplyser Musikkens Hus i et skriftligt svar til Kulturmonitor.

I stedet finder man en ekstern samarbejdspartner, som kan gennemføre en ny, fuldt anonymiseret trivselsundersøgelse.

- Den nye undersøgelse vil bidrage til det samlede grundlag for vores igangværende trivselsindsatser, og vi drager derfor ikke nogen konklusioner på baggrund af vores tidligere undersøgelse, skriver Musikkens Hus til Kulturmonitor.

Eksperter haglede målingen ned

Nordjyske har gennem længere tid talt med over 20 nuværende og tidligere medarbejdere, der alle fortæller historier om et dårligt arbejdsmiljø i Musikkens Hus og en udbredt frygtkultur.

Den massive kritik af arbejdsmiljøet fik efterfølgende Musikkens Hus til at fremlægge to nye, særdeles positive undersøgelser - en APV (arbejdspladsvurdering) og en trivselsmåling.

Men ingen af delene var baseret på anonyme besvarelser, og det fik to eksperter i arbejdsmiljø til at dumpe resultaterne med et brag.

- Du kan ikke bruge tallene til noget som helst. Og man kan kritisere, at man overhovedet kalder det en trivselsundersøgelse. Det er det ikke, hvis ikke du kan udtale dig trygt om din egen situation, sagde lektor og forsker i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet, Einar Baldvin Baldursson.

Direktøren bag det konsulentfirma, som udarbejdede APV’en og trivselsundersøgelsen for Musikkens Hus, Poul Langagergaard, havde ellers anbefalet Musikkens Hus at sikre medarbejdernes anonymitet i trivselsmålingen.

Derfor kom det bag på ham, at det modsatte var tilfældet.

- Det er deres valg. Vi anbefaler altid - og det har jeg også sagt til dem - at den skal være anonym, sagde Poul Langagergaard til Nordjyske.

Ubesvarede spørgsmål

Trods gentagne forespørgsler har det ikke været muligt for Kulturmonitor at få et interview med Musikkens Hus’ adm. direktør Lasse Rich Henningsen, økonomidirektør Rasmus Bundgaard eller formand Christen Obel.

Derfor står en række ubesvarede spørgsmål fortsat hen.

For eksempel om den nyligt udarbejdede APV, som heller ikke var anonymiseret, stadig står ved magt.

Musikkens Hus modtager hvert år cirka 85 millioner kroner i offentlig støtte.