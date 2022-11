Mysteriet om den dyre diesel fortsætter

NORDJYLLAND:Der findes den slags selvfølgeligheder, som nærmest bliver til en naturlov. For eksempel at en liter benzin er dyrere end en liter diesel.

Punktum.

Men intet er bekendt, som det plejer. Således heller ikke prisskiltene på tankstationerne rundt om i landet.

I foråret kravlede prisen på en liter diesel helt uvant over literprisen på benzin, og selvom bytteforholdet tippede tilbage hen over sommeren, har den høje dieselpris nu for alvor bidt sig fast.

Og udsigterne ser ikke gode ud for dieselbilejerne.

Meget tyder ifølge økonomer på, at prisen på en liter diesel hen over de kommende måneder vil forblive højere end prisen på benzin. Det er der flere årsager til.

Rusland og raps

For det første bliver der ikke længere importeret lige så meget russisk diesel som tidligere, og fra februar er helt slut. Det betyder, at den diesel, der kommer til Europa, skal sendes fra USA eller Asien i stedet, hvilket medfører højere fragtpriser og længere leveringstider.

For det andet er manglen på madolie også med til at presse dieselprisen i vejret. Forklaringen er, at Ukraine og Rusland er storproducenter af madolie, men at krigen på ukrainsk jord har mindsket udbuddet markant.

Det har fået rapsprisen til at skyde i vejret. Og her kommer så koblingen til dieselprisen:

Den diesel, der sælges i Danmark, indeholder nemlig en vis mængde biodiesel, som produceres på raps. Så når rapsprisen stiger, påvirker det også dieselprisen.

Listeprisen for en liter 95 oktan-benzin er lige nu 16,09 kroner, mens en liter diesel koster 16,79 kroner. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Hamstring syd for grænsen

En tredje årsag til dieselmysteriet er de massive prisstigninger på naturgas. Det har fået mange private og virksomheder til at søge over i alternative energikilder – heriblandt dieselgeneratorer og fyringsolie.

Blandt andet i Tyskland, hvor der i stor stil hamstres dieselolie til oliefyr, inden det bliver vinter.

Det lægger pres på dieselen – og dermed priserne.

- Når man dertil lægger den sæsonbetonede efterspørgsel efter fyringsolie, ser det ikke ud som om, at dieselprisen falder foreløbig, siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

Han bakkes op af en af landets største brændstofkæder, Circle K.

- Jeg forventer, at diesel hen over vinteren vil være 1-1,5 kroner dyrere end benzin. Helt grundlæggende skal vi vænne os til et nyt dieselmarked, hvor priserne er højere end benzin på grund af knaphed på produktet, siger Jesper Dan Holst Rasmussen, senior manager for prisfastsættelse hos Circle K, til Finans.

Det er ikke længere en naturlov, at diesel er billigere end benzin. Her et billede fra i sommer. I dag er dieselen fortsat dyrest. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Dobbelt så stort prishop

Danmark er ellers et af de få lande i verden, hvor benzin typisk er dyrere end diesel. Når raffinaderierne har behandlet råolie, er diesel i grunden det dyreste produkt, men fordi afgifter og moms herhjemme er lavere på diesel, har dieselen som udgangspunkt været billigere at tanke for bilister.

For at kompensere for det er dieselbiler pålagt en halvårlig udligningsafgift, som er en fast sats udover ejerafgiften.

Den udligningsafgift mener FDM, at man midlertidigt bør suspendere.

Siden årsskiftet har dieselbilister oplevet en dobbelt så stor prisstigning som de bilister, der kører på benzin.

Det er nu, ifølge FDM’s beregninger, 2500 kroner dyrere end i januar at tanke benzin, hvis man kører 20.000 km årligt. For en dieselbil er stigningen 5000 kroner årligt.

Listeprisen for en liter 95 oktan-benzin er lige nu 16,09 kroner, mens en liter diesel koster 16,79 kroner.