Formand og direktør er stoppet i kendt nordjysk virksomhed: Ejeren vil ikke forklare hvorfor

NIBE:Siden designvirksomheden Lene Bjerre Design for halvandet år siden blev reddet fra en truende konkurs, har der været stille omkring det landskendte firma, der sælger pyntegenstande og møbler til hjemmet og har eksport til mere end 20 lande

Men de seneste 14 dage har der været gang i svingdøren hos virksomheden i Nibe.

For 14 dage siden stoppede bestyrelsesformanden, og 31. maj stoppede direktøren.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister og bliver bekræftet af virksomhedens ejer - Bjarne Poulsen - der har indsat sig selv som direktør.

Men der stopper meddelsomheden så også.

- Jeg har ingen yderligere kommentarer, siger han.

Spørgsmål om, hvorfor de to er stoppet, og hvad der skal ske fremover, vil Bjarne Poulsen ikke svare på.

- Vi koncentrerer os om at drive vores virksomhed, og herudover har jeg ikke mere at sige, lyder det kortfattede svar.

Lene Bjerre Design er landskendt, men har også eksport til mere end 20 lande. Arkivfoto: Ole Iversen

Har gang i andre ting

Overfor Nordjyske bekræfter både den tidligere bestyrelsesformand - Carsten Tidselbak - og den tidligere direktør - Per Nybo Nielsen - at de er stoppet.

- Jeg kom ind for halvandet år siden, i forbindelse med at en tysk investor overtog en del af virksomheden. Investoren bad mig være bestyrelsesformand, og det sagde jeg ja til i en begrænset periode. Derfor er jeg nu stoppet, da jeg har rigeligt at se til, siger Carsten Tidselbak.

Per Nybo Nielsen skriver i en skiftlig kommentar, at han er i gang med at etablere sig som strategisk rådgiver.

- Jeg har en pæn portion erfaring fra turnarounds, som jeg ønsker at få sat i spil i mit fremtidige virke, skriver han.

Udover at være tidligere direktør i Lene Bjerre Design, er Per Nybo Nielsen også medejer, da han har ejer 10 procent af aktierne.

- Hvorvidt jeg er aktionær i selskabet på længere sigt, er jeg ikke helt afklaret omkring, skriver han og fremhæver, at Lene Bjerre Design er en bedre virksomhed end for halvandet år siden, da han kom til.

- For nærværende har jeg ikke yderligere kommentarer, slutter han.

Tysk redningsmand

Det var den tyske forretningsmand Wolfgang Kilian, der i december 2020 reddede Lene Bjerre Design fra en konkurs ved at købe 40 procent af virksomheden for tre millioner kroner.

Han indskød samtidig ni millioner kroner i ansvarlig lånekapital. I alt investerede han altså 12 millioner kroner i Nibe-virksomheden.

Wolfgang Kilian driver et 40.000 kvm stort indkøbscenter ved Frankfurt. Han har tidligere oplyst til Nordjyske, at Lene Bjerres produkter er de tredjebedst sælgende i centeret, målt på omsætning.

Den tyske investering i Lene Bjerre Design var blevet nødvendig, da en digitaliseringsproces var blevet dyrere end forventet og havde resulteret i underskud på 4,9 millioner kroner i 2018 og 20,8 millioner kroner i 2019.

I 2020 - efter Wolfgang Kilian og Per Nybo Nielsen var kommet til som medejere - var der et overskud på 14,7 millioner kroner. Overskuddet var dog ikke skabt på driften, men fordi kreditorerne afskrev adskillige millioner kroner, samt at de nye investorer gav virksomheden en massiv kapitalindsprøjtning.

Regnskabet for 2021 er endnu ikke afleveret, og Bjarne Poulsen har ikke ønsket at svare på spørgsmål om virksomhedens drift.

Kendt forretningsmand gik som medejer

Lene Bjerre Design blev grundlagt af Lene Bjerre i 1975 og blev hurtigt kendt for sine kollektioner af håndplisserede lampeskærme af tapetrester og gavepapir. Senere blev også lysestager, puder, due og pyntegenstande en fast del af varekataloget.

Lene Bjerre grundlagde Lene Bjerre Design i 1975, og solgte virksomheden i 2006 til Bjarne og Suzanne Poulsen. Foto: Henrik Louis Simonsen

I 2006 solgte Lene Bjerre sin virksomhed til Bjarne og Suzanne Poulsen.

Fra 2018 til 2020 var den kendte nordjyske erhvervsmand Torben Fristrup - der har været formand i Spar Nord og er nuværende formand for AaB - medejere af Lene Bjerre Design, men han solgte ejerandelen på 45 procent tilbage til Bjarne og Suzanne Poulsen, da ejerskabet ikke levede op til forventningerne.

- Vi (Torben Fristrup og hans familieselskab, red.) investerede for at være med i en omstilling, men der er ikke rigtig sket noget, sagde Torben Fristrup, da familien solgte sine aktier i sommeren 2020.

I 2020 var der i gennemsnit 31 fuldtidsansatte.

Lene Bjerre Design A/S er i dag ejet Bjarne og Suzanne Poulsen, der sammen har 50 procent af aktierne. Wolfgang Kilian ejer 40 procent og de resterende 10 procent ejes af Per Nybo Nielsen.