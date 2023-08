Stutteri-ejerens regnskaber er spækket med ulovligheder

Hvis du ikke havde hørt om ham før, har du det højst sandsynligt nu.

Som hovedperson i en sag, der i den grad trækker overskrifter.

I årevis har den 66-årige John Byrialsen været et kendt navn i hestekredse, men nu er den omdiskuterede stutteri-ejer pludselig blevet allemandseje.

Og ikke på den folkekære måde. Så langt fra.

Onsdag morgen gik politiet i gang med en 12 timer lang aktion ved Viegård Stutteri i Skals lidt syd for Aalestrup.

Adskillige nysgerrige sjæle var mødt op for at følge gravearbejdet i og omkring Viegård Stutteri. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Alt fra kommunale myndigheder til embedslæger fra Fødevarestyrelsen deltog, og hos Forsvaret var der lånt store køretøjer og maskiner, som gik i gang med at grave.

I den sorte muld på ejendommene, som tilhører stutteriet.

Det skulle vise sig, at mulden gemte en hel del.

Ikke de eneste skeletter

Ligene af 50 forrådnede heste kom til syne, og nu skal undersøgelser fastslå, om de er døde på grund af underernæring eller anden form for vanrøgt. Dermed kulminerede flere ugers stormvejr og massiv kritik af Viegård Stutteri og dets ejer, John Byrialsen.

Jorden omkring John Byrialsens stutteri er imidlertid ikke det eneste sted, at skeletterne vælter frem. Det gør de også, når man graver i de seneste mange års regnskaber fra hans stutteri, Viegård Stutteri ApS.

Her finder man alt fra ulovlige aktionærlån til både John Byrialsen og hans kone, nu ekskone, overtrædelser af momslovgivningen og brud på årsregnskabsloven for at indsende regnskaber for sent.

Og det har stået på i 25 år.

Gentagne gange har skiftende revisorer plastret John Byrialsens regnskaber til med påtaler og anmærkninger.

Flere gange har revisor ligefrem anført, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af stutteriets aktiviteter og derfor frarådet generalforsamlingen at godkende det.

Det er alligevel sket.

John Byrialsen ejer flere hundrede heste fordelt på en række forskellige ejendomme. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Stor gæld og tom pengekasse

Nogle af lovovertrædelser ligger som sagt mange år tilbage. Andre er af nyere dato.

I det seneste årsregnskab for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022 bemærker revisor, at selskabet bag Viegård Stutteri ikke har indberettet moms rettidigt.

Samtidig er gælden i John Byrialsens selskab over årene vokset og vokset. I det seneste regnskab er gælden opgjort til 53 millioner kroner, mens den samlede egenkapital er negativ med 43 millioner kroner.

Læser man ledelsens årsberetning, blinker alle alarmklokker.

- Der er betydelig usikkerhed om fortsat drift, da der ikke er indgået aftaler om kreditfaciliteter til at dække det forventede likviditetsbehov for det kommende år, lyder det.

Også selskabets revisor sår alvorlig tvivl om dets overlevelsesevne.

Ledelsen sætter imidlertid sin lid til, at ”afsætningen på de kinesiske og amerikanske markeder vil stige de kommende år, hvilket forventeligt vil medføre en forbedret indtjening på sigt,” fremgår det.

Et tilbagevendende fænomen

En forudsætning for stutteriets fortsatte drift er imidlertid, at der opnås ”tilstrækkelige kreditfaciliteter i kreditinstitut eller anden finansiel støtte i takt med finansieringsbehovet og de nødvendige investeringer."

- Ledelsen forventer, at de nødvendige kreditter vil blive imødekommet, står der i regnskabet.

I næsten 12 timer blev der gravet på markerne ved Stutteri Viegård i Skals. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

At pengekassen i John Byrialsens selskab er gabende tom, har i mange år været et tilbagevendende fænomen. Og planerne for at genoprette kapitalen har ifølge revisor ikke altid været at få øje på.

Mens økonomien i stutteriet er løbet løbsk, har John Byrialsen flere gange været omdrejningspunkt i sager om misrøgt af heste.

Da det hele eksploderede

Første gang var for 10 år siden, da myndighederne i Polen fjernede 64 heste på John Byrialsens polske stutteri, fordi hestene var tydeligt afmagrede og manglede selv den mest basale pleje og fornødenheder.

Siden tog rygterne om vanrøgt til. Bare på dansk jord. Indtil det hele eksploderede for godt en måned siden.

Da delte en tidligere ansat på Viegård Stutteri billeder på Facebook af en række afmagrede heste, og så gik det stærkt.

Flere dyreværnsorganisationer politianmeldte John Byrialsen, og der blev afholdt adskillige demonstrationer foran hans stutteri.

Imens føg det med beskyldninger om, at John Byrialsen også ulovligt skulle have nedgravet døde heste på adskillige adresser.

Sidstnævnte er nu bekræftet af politiet, som også siger, at der på et tidspunkt vil komme et retsligt efterspil ved domstolene.

Her skal - indtil videre - fire sigtelser som minimum behandles.

- Om der kommer flere sigtelser, må tiden jo vise, lød det fra vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, Christian Toftemark.

Christian Toftemark, vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi (tv.), og Martin Løye, politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi ses her på pressemødet om Viegård Stutteri på politigården i Viborg, onsdag 23. august 2023. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Uforsvarlig behandling

I forbindelse med onsdagens aktion kontrollerede politiet og myndigheder også 390 levende heste på John Byrialsens ejendomme.

Den kontrol vil medføre et større antal pålæg som følge af uforsvarlig behandling af heste, lyder det, men der er ifølge politiet ikke fundet heste, hvor forholdene kan kategoriseres som groft uforsvarlig eller mishandling.

John Byrialsen, som tidligere har haft et større antal hingste opstaldet i Aalborg-området, avler danske varmblodsheste; en race, der organisatorisk hører under sammenslutningen Dansk Varmblod.