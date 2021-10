Når shitstormen trækker op: Måske er det en brise, ikke en krise

NORDJYLLAND:Hvad gør du, hvis shitstormen mere eller mindre uforvarende raser over din virksomhed, og du ikke føler, at du kan stå oprejst uden at få digital fæces i hovedet? I en større virksomhed med en kommunikationsafdeling giver det sig selv, men hvad hvis du ikke har sådan en at trække på?

Hvis du rent faktisk og helt uden tvivl har begået en bommert, så har kommunikationsrådgiver Benjamin Rud Elberth et godt og i øvrigt klassisk råd: Læg dig ned og erkend din fejl uden forbehold. Så er det overstået, og du og din virksomhed kan komme videre, uden at sagen trækker ressourcer i lang tid.

Men, for der er et men - og det er vigtigt. Inden du løber til tasterne og erkender din brøde, så husk også lige at trække vejret. Måske er det ikke så slemt, som du tror.

- I virkeligheden er tommelfingerreglen jo, at der altid er fem-seks-syv mennesker et eller andet sted på nettet, der er forarget over et eller andet. Og når man så [som virksomhed, red.] opdager sådan noget ...

- Hvis du vidste, hvor mange gange jeg tager telefonen og kan sige, at dét, du har der, det er ikke en krise, det er en brise, det der, siger Benjamin Rud Elberth.

Ifølge Elberth kan det gå galt, når man som virksomhed ikke er vant til at befinde sig i søgelyset fra kritikere på fx sociale medier. Man kender ikke Beaufort-skalaen for shitstorme, så at sige.,

Når man så opdager nogle sure kommentarer eller får sure beskeder på mail eller Messenger, så kan det være, at man overreagerer og i virkeligheden selv får pustet til nogle gløder, der først dér for alvor fænger, og billedlig talt ender med at brænde det halve af huset ned.

- Det handler om at slå koldt vand i blodet, og det er helt vildt svært i kriser. Men dem, der ikke har følelserne med sig og ved, at det handler om taktik og teknik, de klarer sig altid bedst i shitstorme og kriser, siger Benjamin Rud Elberth.

Og hvis man efter at have trukket vejret stadig er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning, så kan man altid ringe til en ven, der har prøvet det før, eller en kommunikationsrådgiver.

- Der findes jo efterhånden masser af kommunikationsbureauer, der har prøvet det her. Shitstorme var noget nyt for 15 år siden, da vi fik internettet og i 2007/08 de sociale medier Facebook og Twitter.

- Siden da har der været mange shitstorme på nettet. Nu er der så mange, der er trænet i at takle dem, at man i virkeligheden kan ringe til gud og hvermand og få noget rådgivning, siger Benjamin Rud Elberth.

I det konkrete nordjyske tilfælde med Thisted Bryghus ville det have været hans gode - og korte - råd, at lade være med at gøre noget som helst:

- Det der, det skal I ikke gøre noget ved. I skal ikke tage jer af, at der er fem mennesker, der er sure over, at I har lavet en Pernille Vermund etiket på en øl fra bryghuset. Der skal I bare stå fast, siger Benjamin Rud Elberth.

Blæsten ville være taget af helt af sig selv, siger han.

- Det er næsten den lette kommentar fra en ekspert at sige, at her har de virkelig selv talt krisen op, men det har de, siger Benjamin Rud Elberth.