Nanna har forladt et travlt arbejdsliv: - Vi unge spænder os selv hårdt for

TVERSTED: Selvom det er torsdag, og klokken er 11, står den 32-årige dyrlæge Nanna Nørholm i døren og smiler afslappet. Hun byder mig indenfor i det hvide hus, der ligger kun få hundrede meter fra Vesterhavet ved Tversted.

Imens resten af verden løber afsted og stadigvæk har to arbejdsdage tilbage, har Nanna ikke travlt. Hun gik nemlig på weekend allerede onsdag eftermiddag.

Sidste vinter valgte Nanna at træde ud af sin egen virksomhed, hestepraksissen Hestepraksis Nord, hvor hun var medejer. I stedet blev hun ansat som helt almindelig medarbejder i en 20-timers stilling.

- Jeg synes ikke, der var ret meget tilbage i mit liv, når jeg endelig havde fri fra arbejde. Jeg var fyldt op, og vi har ikke engang børn. Jeg har stor respekt for dem, der kan få det til at fungere. Det må være følelsen af at leve på et rullebånd, hvor hverdagen bare kører på automatik, siger hun.

Ifølge fremtidsforsker Jane Hovgaard er der en tendens til, at unge i højere grad drømmer om et andet arbejdsliv end det, de har set deres forældre have. En slags omsorgsrevolution, kalder hun det.

Læs om Nannas overvejelser om at træde ud af en præstationskultur, men stadig føle sig dygtig og ambitiøs som dyrlæge, på Nordjyskes nye, personlige erhvervsmedie Vigeur.

Du finder artiklen gratis her.