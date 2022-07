Nu reagerer fødevaregigant i striden om "Mormors"

THISTED:Der blæses nu til retræte i "skrivebordskrigen" om retten til at benytte navnet "Mormors" kommercielt.

I hvert fald på én af fronterne.

Navnet har den københavnske café-ejer Gitte Hansen for flere år siden sikret sig retten til hos Patent- og Varemærkestyrelsen, men fødevarevirksomheden Blume Food I/S, datterselskab til Thisted-koncernen Dragsbæk A/S, som igen er ejet af den norske fødevaregigant Orkla, har også lagt billet ind på navnet.

Virksomhedens ansøgning i Patent- og Varemærkestyrelsen har Gitte Hansen gjort indsigelse mod, og for at beskytte retten til at bruge "Mormors" som både navn og logo har hun via sin advokat bedt en række caféer og serveringssteder landet over om at stoppe med at bruge "Mormors" i deres navn.

Mormors: Disse varegrupper er i spil Gitte Hansen, caféejer i København, har ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen siden 23. september 2021 haft rettighederne til navnet "Mormors" indenfor tre vareklasser - nemlig klasserne 29, 30 og 43.

Gitte Hansen har tidligere brugsbaserede rettigheder til navnet "Mormors" for visse produkter, som hun mener er identiske eller forvekslelige med de produktgrupper, som Blume Food I/S vil ind i, nemlig i klasse 30.

Gitte Hansen har en registreret varemærkeret i klasse 30 og 43 fra august 2016 - altså før Blume Food I/S - samt brugsbaserede rettigheder i klasse 43 endnu længere tilbage.

Vareklasse 29: Konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; tilberedte salater; leverpostej; pølser fremstillet af kød; næringsmidler baseret på basis af kød; næringsmidler baseret på planter; færdigretter hovedsageligt indeholdende æg; færdigretter hovedsageligt bestående af grøntsager og/eller køderstatninger; kødpålæg; Drikke fremstillet af mejeriprodukter; Drikke baseret på mandelmælk; Drikke baseret på havre, ris og soja som mælkeerstatninger; Mælkebaserede drikke indeholdende kaffe; færdiglavede supper; bouillon [suppe]; suppeblandinger..

Konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; tilberedte salater; leverpostej; pølser fremstillet af kød; næringsmidler baseret på basis af kød; næringsmidler baseret på planter; færdigretter hovedsageligt indeholdende æg; færdigretter hovedsageligt bestående af grøntsager og/eller køderstatninger; kødpålæg; Drikke fremstillet af mejeriprodukter; Drikke baseret på mandelmælk; Drikke baseret på havre, ris og soja som mælkeerstatninger; Mælkebaserede drikke indeholdende kaffe; færdiglavede supper; bouillon [suppe]; suppeblandinger.. Vareklasse 30: Kakaobaserede drikke; kaffebaserede drikke; tebaserede drikke; chokoladebaserede drikke; kager, brød og konfekturevarer; lette anretninger i form af sandwiches.

Kakaobaserede drikke; kaffebaserede drikke; tebaserede drikke; chokoladebaserede drikke; kager, brød og konfekturevarer; lette anretninger i form af sandwiches. Vareklasse 43: Cafévirksomhed; tilvejebringelse af mad og drikke - herunder til take-away.

Cafévirksomhed; tilvejebringelse af mad og drikke - herunder til take-away. Gitte Hansens rettigheder til navnet i de tre nævnte vareklasser gælder til 11. juni 2031.

Blume Food I/S ansøgte 28. februar 2020 om rettighederne til at benytte navnet "Mormors" indenfor tre vareklasser - blandt vareklasserne 29 og 30, som Gitte Hansen har rettighederne til. Desuden søgte Blume Food I/S om retten til navnet "Mormors" indenfor følgende vareklasse:

Vareklasse 32: Grøntsagsdrikke; Alkoholfri drikke; Vitaminholdige drikke; Frugtbaserede drikke; Næringsberigede drikke; Havrebaserede drikke, dog undtaget mælkeerstatninger; Sojabaserede drikke, dog undtaget mælkeerstatninger; Risbaserede drikkevarer, dog undtaget mælkeerstatninger. Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen VIS MERE

"Skrivebordskrigen" om retten til navnet har Nordjyske beskrevet i en række artikler den seneste uge, men netop hjemvendt fra ferie forsøger Christian Munk, administrerende direktør for såvel Blume Food I/S som Dragsbæk A/S, at berolige Gitte Hansen.

- Hun har ikke noget at være bekymret for. Vi kommer aldrig til at jagte en café-ejer i København, og hvis hun har sine registreringer på plads, gør vi ikke mere ved det, siger Christian Munk.

- Hun har ikke noget at være bekymret for. Vi kommer aldrig til at jagte en café-ejer i København, siger Christian Munk, administrerende direktør i såvel Dragsbæk A/S som datterselskabet Blume Food I/S. Foto: Dragsbæk A/S

Blume Food I/S har i forvejen rettighederne til "Bedstemors", som har været et registreret varemærke siden 23. november 1973. Siden 27. marts 2021 har Blume Food I/S også haft varemærket "Farmors" registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det navn ansøgte virksomheden om rettighederne til 28. februar 2020 - og samme dag bad virksomheden også om at få "Mormors" registreret.

- Vi havde nogle planer om produktlancering, og vi har også haft produkter gjort klar til at skulle i de serier, fortæller Christian Munk.

Han ønsker derimod ikke at fortælle, hvilke produkter Dragsbæk-gruppen havde udset til at bære navnet "Mormors".

5000 varenumre i 40 lande

Ifølge Christian Munk har Dragsbæk A/S og fabrikkens datterselskaber omkring 5000 varenumre ude i ca. 40 lande, og Christian Munk kender godt til den situation, at andre enten gør - eller ønsker at gøre - brug af et produktnavn, der minder om et af dem, Dragsbæk-gruppen har rettighederne til.

Siden 1923 har Dragsbæk A/S produceret olier, fedtstoffer og smørbare produkter i Thisted. Blandt andet topsællerten Bakkedal, som er rullet af produktionsbåndet i bægre mere end 200 millioner gange siden lanceringen i 2002. Foto: Mette Johnsen/Dragsbæk A/S

Til at hjælpe med at overvåge, at der ikke sker misbrug af de varemærker, har Dragsbæk allieret sig med patentbureauet og advokatvirksomheden Patrade, der har kontorer i København, Aarhus og Aalborg.

- Jeg vil tro, at jeg 500 gange om året skal tage stilling til, om det er noget, vi vil gå videre med eller ej. Det, vil jeg tro, sker i ét ud af 10 tilfælde, forklarer Christian Munk.

I forhold til "Mormors" er det altså Dragsbæk-gruppen, som via datterselskabet Blume Food I/S har ønsket at benytte det navn, Gitte Hansen ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen har haft retten til siden 23. september 2021. Men Blume Food I/S' advokatfirma Chas. Hude har ikke kommunikeret om sagen siden januar 2021 i dokumenter, offentligheden har adgang til at studere via styrelsens hjemmeside.

- Det er jo ikke for sjov

I København ved Gitte Hansen ikke, hvordan hun skal modtage Dragsbæk-direktørens melding om, at de tilsyneladende ingen planer har om at bruge navnet "Mormors" - og at hun intet har at frygte.

- Den her sag har kostet mig tusindvis af kroner til advokater og mange søvnløse nætter. Men det er da en ny drejning i sagen, og jeg er overrasket over det, siger Gitte Hansen.

At Dragsbæk A/S' datterselskab Blume Food I/S opgiver at kæmpe for retten til at bruge navnet "Mormors", betyder derimod ikke, at Gitte Hansen opgiver sit krav mod en håndfuld caféer og mindre serveringssteder i Danmark, som hun via sin advokat har bedt om at stoppe med at kalde sig "Mormors".

To af dem ligger i Nordjylland. I Tornby nord for Hjørring er "MorMors Køkken Café og Restaurant" blevet til "MorFars Køkken Café og Restaurant" for at undgå et juridisk slagsmål, men i Aalborg nægter Annika Jensen, indehaver af Mormor's Café i Tornhøj Centret, at følge trop.

Dermed kan hun forvente yderligere reaktioner fra Gitte Hansen og hendes advokat.

- Jeg er nødt til at gøre, som min advokat rådgiver mig til. Det er jo ikke for sjov, at jeg har varemærkeregistreret det navn. Og når jeg har retten til at servere mad og drikke under navnet "MorMors", kan det ikke nytte, at andre også vil det. Det er for tæt på, siger Gitte Hansen.

Men hvordan kan en café i Tornby eller Aalborg ødelægge noget for dig og din forretning?

- Jamen, vi har folk, der ringer til os og vil bestille stegt flæsk og den slags. Så er det altså for tæt på, siger Gitte Hansen.