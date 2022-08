Navngives i dag: Nyt kontrolskib afløser aldrende dame

SKAGEN:Søfartsstyrelsen navngiver onsdag det nye fiskerikontrolskib "Nordsøen", der afløser det efterhånden 35 år gamle "Vestkysten", der har taget sin tørn.

Navngivningen finder sted i Skagen onsdag klokken 14, og følges op med åbent skib på "Nordsøen" lørdag 27. august fra klokken 11 til 15 - også i Skagen.

"Nordsøen" er Fiskeristyrelsens hidtil største skib med en længde på 64 meter og en største bredde på 11 meter. "Vestkysten" er tilsvarende 50 meter lang og 10 meter bred.

Dermed er timingen helt perfekt i forhold til fiskeriminister Rasmus Prehns bebudede fokus på mere kontrol med ulovlige fiskeredskaber og ulovligt fiskeri generelt.

- Med vores nye kontrolskib får vi et moderne og toptunet fartøj, der vil bidrage til at sikre kontrollen til søs i danske farvande i mange år frem. Nordsøen skal afløse kontrolskibet Vestkysten, som siden 1987 har varetaget kontrollen i Nordsøen og Skagerrak.

- Mandskabet ser meget frem til at overtage det nye skib, som både er større og hurtigere end Vestkysten og udstyret med de nyeste systemer til blandt overvågning og dokumentation af overtrædelser, sige Nanna Møller, der er direktør for Fiskeristyrelsen, i en pressemeddelelse.

Skibet er bygget i Hvide Sande af Hvide Sande Shipyard Steel & Service, og er bygget efter de strengeste krav til udledning af skadelige stoffer fra skibe.

Udover at forestå fiskerikontrol kommer "Nordsøen" ligesom sin forgænger til at indgå i det generelle redningsberedskab til søs, og vil også komme til at deltage i internationale kontrolaktioner i Nordatlanten.

Som noget nyt er skibet forberedt på, at der kan opereres droner fra skibet - en kontrolmetode, der vinder frem, og som sætter besætningen i stand til at følge med live på video, længe før "Nordsøen" selv er nået frem til et skib, der skal kontrolleres.