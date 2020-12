Nedlukning ramte lufthavn hårdt - men der er godt nyt inden jul

AALBORG:November blev en hård omgang for Aalborg Lufthavn, som må konstatere et kraftigt fald i antallet af passagerer.

I forvejen var passagertallet skrumpet markant på grund af rejserestriktioner - rejser til udlandet frarådes af Udenrigsministeriet på grund af corona-situationen.

Dertil kom to ugers nedlukning af syv nordjyske kommuner, også på grund af corona-smitte. Også det kan aflæses direkte i antallet af passagerer i Aalborg Lufthavn i november.

I alt var der 24.009 passagerer i lufthavnen november mod 108.236 passagerer i samme måned i 2019 - en tilbagegang på på næsten 78 procent.

Ingen charterfly

- Vi har ikke siden juni set en så markant tilbagegang i Aalborg Lufthavn som i november. I en normal november sender vi over 7.500 charterpassagerer sydpå til blandt andet Gran Canaria, hvor vi i år ikke har haft ét eneste charterfly i luften. Med de gældende rejserestriktioner, der ikke tager højde for de enkelte landes regioner med lav smitte, forventer vi også at se meget få charter- og fritidsrejsende resten af året, udtaler lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

- Samtidig har vi i november set et stort fald af indenrigspassagerer til København, der uden tvivl skyldes den to uger lange nedlukning af Nordjylland, som ramte virksomheder og private i hele regionen hårdt, tilføjer han.

Lyspunkt inden jul

Selv om november måned så sort ud for lufthavnen, er der dog også lyspunkter. I øjeblikket er Banedanmark ved at planlægge indvielsen af den nye, direkte jernbaneforbindelse til lufthavnen, hvor første tog ankommer den 13. december.

På grund af covid-19 bliver det dog et lukket arrangement.

– Direkte tog til Aalborg Lufthavn er en stor nyhed og noget vi længe har set frem til. Vi forventer dog ikke at se en væsentlig effekt af togforbindelsen, før vi er ude af covid-19-kkrisen, men med en vaccine, der lige nu nærmer sig med hastige skridt, kan vi skimte lys for enden af tunnelen, siger Søren Svendsen.