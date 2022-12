Nedtælling til åbning: Louise glæder sig som et lille barn til juleaften

HALVRIMMEN:- Hele Halvrimmen summer af glæde og forventning. Nu må det snart gerne blive lørdag, så byen får sin købmandsbutik igen, siger Louise Møller, der er byens nye købmand.

- Jeg er simpelthen så stolt af at være blevet en del af byen på få måneder. Her løfter man i flok, og jeg savner ord for, hvor stor en oplevelse, det har været. Det har været en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig som et lille barn til lørdag.

Der bliver fest i gaden, når Halvrimmen får sin købmandsbutik igen. Åbningen sker kl. 9.15 – selvfølgelig med taler og snoreklipning. Og til musik af Jammerbugt Garden, der spiller op til den længe ventede begivenhed.

Musik, pølser og fadøl

- Vi klipper den røde snor i tusinde stumper. For åbningen er alles fortjeneste. Men der hører jo også taler til, så formanden for kommunens udvalg for landdistrikter, Helle Bak Andreasen, holder åbningstalen – og måske jeg også siger et par ord, griner Louise Møller.

- Men det bliver i det hele taget en festlig dag. Hele dagen byder vi på fadøl, pølser og kagemand. Lige til lukketid klokken 19. Og så selvfølgelig masser af skarpe åbningstilbud.

Forud for åbningen knokler et stort antal frivillige, butikkens nye personale og Louise Møller med at få alting klart til åbningen. Der bliver sat varer på plads, der bliver støvet af, og det hele skal selvfølgelig løbes igennem med vand og klud.

- Det bliver en hel ny butik, der åbner. Alt har været pillet ned, gammelt og udslidt inventar er kasseret, og nyt er indkøb. Hele indgangspartiet er ændret, og der er kommet nye døre. Butikslayoutet er ændret, så det passer til moderne kunders indkøbsmønster - og gør det til en oplevelse at handle lokalt, fastslår Louise Møller.

- Også kølere og frysere er skiftet ud med nye, som lever op til tidens krav om energi-besparelser. Kun en ting ligner den gamle butik, og det er vinafdelingen, hvor de gamle reoler er bevaret.

Nu begynder det at ligne en rigtig butik, siger Louise Møller, der glæder sig til et brag af en åbningsfest, når købmanden i Halvrimmen åbner på lørdag. Foto: Jesper Hansen

Uvurderlig hjælp fra frivillige

Det var en katastrofe for Halvrimmen, da den gamle købmandsbutik på stedet lukkede for mindre end et år siden. Butikken var sammen med bageren på den modsatte side af vejen byens samlingssted og gjorde den lille by til noget helt særligt i rækken af danske småbyer, hvor der ikke er mange butikker tilbage.

Så folk i Halvrimmen tog sagen i egen hånd og samlede penge ind til at købe butikken. De købte anparter i Nyt Halvrimmen Netværk 2022 for 900.000 kroner. Siden har de lånt 850.000 kroner i en kreditforening, så de kunne overtage bygningen fra den gamle købmand.

Da først bygningen var i hus, gik en hær af frivillige i gang med at give hele bygningen en overhaling. Der er blevet pudset, muret og malet, og der har næppe været en dag siden sensommeren, hvor der ikke har været liv i butikken.

- Det er alt det arbejde, som nu krones med succes, når Halvrimmen på lørdag får sin købmandsbutik tilbage – og det er da nok en fest værd, mener Louise Møller, der har lejet sig ind i lokalerne.

- For uden alle de frivillige og deres enorme indsats kunne det jo ikke lade sig gøre. Jeg skylder de frivillige alt, og der er blevet skabt venskaber for livet under arbejdet. Det gør mig glad og stolt, når jeg ser, hvad man kan udrette i fællesskab, når man brænder for sin by. Det bliver en stor dag på lørdag, lover den nye købmand.