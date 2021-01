Nej til forskningsstøtte: Snart helt slut med mink i Nordjylland

NORDJYLLAND:Fødevarestyrelsen har afvist at bidrage med 75 millioner kroner til et forskningsprojekt, der blandt andet skulle undersøge coronavirus i mink.

Dermed er der ikke længere grundlag for at holde de sidste mink i Danmark, som endnu ikke er blevet aflivet, i live, skriver TV2 .

- Det er måske nok et lockdown af minkforskningen i Danmark, siger Lars Erik Larsen, professor i veterinærvirologi på Københavns Universitet, til TV2.

Forskere fra universiteterne i København og Aarhus havde ansøgt om dispensation og finansiering til projektet.

Lars Erik Larsen er en af hovedforskerne bag projektet, og han har stået for at sende ansøgningerne.

Fredag trådte loven mod hold af mink i kraft. Hvis minkavlere stadig holder deres mink i live, overtræder de loven.

Fredag oplyste veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Hanne Larsen, at styrelsen havde en formodning om, at der fortsat var levende mink på to eller tre minkfarme.

Levende mink ved Hobro

Et af stederne er hos minkavler Erik Vammen ved Hobro.

Han oplyste fredag til Landbrugsavisen, at han holder omkring 4000 mink i live .

- Planen er jo, at minkavlen skal i gang igen i Danmark, og jeg har lovet, at de kan indgå i et forskningsprojekt, sagde han fredag til Landbrugsavisen med henvisning til Lars Erik Larsens projekt.

Hvis styrelsen ikke hører yderligere fra minkavlerne, får de et brev mandag. I brevet vil det fremgå, at de har nogle dage til at sende dokumentation for, at de har aflivet deres mink.

- Hvis vores formodning holder stik, har vi en forventning om, at de afliver dem.

- Gør de ikke det, og modtager vi ikke dokumentationen, så kontakter vi dem igen, og ellers skal vi ud på farmen for at kigge på, om der stadig er mink.

- Det kræver dog en retskendelse. Men jeg forventer nu ikke, at vi kommer dertil, sagde Hanne Larsen fredag.

Tvangsaflivning

Det er i sidste ende myndighederne, der vil tvangsaflive avlernes mink, hvis de ikke afliver dem selv.

Loven om et midlertidigt forbud mod mink gælder indtil 31. december i år. Ifølge loven kan man straffes med fængsel i op til seks måneder, hvis man bryder den.

Regeringens beslutning i november sidste år om at aflive alle mink i Danmark skyldtes, at der var fundet mutationer af covid-19, som man mente, kunne true en vaccine.

På det tidspunkt var der dog ikke lovhjemmel til at kræve alle landets mink slået ned.

Siden blev loven, der forbyder hold af mink i Danmark, vedtaget 21. december.

Der er endnu ikke en politisk aftale på plads om kompensation til minkavlerne.

