Netbutik får konfiskeret millionfortjeneste: Sådan snød den kunderne

AALBORG:En omstridt netbutik med hovedsæde i det nordjyske får nu konfiskeret en klækkelig millionfortjeneste ovenpå en omfattende sag om vildledning af kunderne.

Vestre Landsret har dømt virksomheden Plus Global med base i Aalborg for at have vildledt forbrugere om abonnementer på netbutikken ophoerspriser.dk.

Virksomheden skal betale en bøde på 250.000 kroner og får konfiskeret fortjenesten på 3,2 millioner kroner.

- Landsrettens dom viser, at selvom oplysninger om abonnementer fremgår af en netbutik, så er det afgørende, hvor og hvordan de fremgår. På ophoerspriser.dk var der oplysninger om abonnementet flere steder. Landsretten fastslår, at forbrugerne ikke må kunne overse, at de skal betale for et abonnement, udtaler forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen.

Ophoerspriser.dk krævede et månedligt abonnement på 139 kr. for, at forbrugere kunne handle på hjemmesiden, men glemte at oplyse tydeligt om abonnementet og prisen for det. Screenshot

Kortoplysninger misbrugt

Ophoerspriser.dk krævede et månedligt abonnement på 139 kroner for, at forbrugere kunne handle på hjemmesiden. Men der blev ifølge Forbrugerombudsmanden ikke oplyst tydeligt om abonnementet og prisen for det.

Efter at kunder havde gennemført en handel, blev deres kortoplysninger brugt til at trække de månedlige betalinger for abonnementet. De forbrugere, der efterfølgende henvendte sig til Forbrugerombudsmanden, havde betalt for et abonnement i flere måneder uden at have opdaget det.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte Plus Global tilbage i 2018. I april 2020 politianmeldte Forbrugerombudsmanden atter Plus Global. Denne gang i en tilsvarende sag om hjemmesiden plusshop.dk, som også er en omstridt fordelsklub.

Hvad siger loven? Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, at markedsføring ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, må virksomheder heller ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Kilde: Forbrugerombudsmanden. VIS MERE

Klassisk vildledning

Plus Global var tidligere blevet frifundet ved Retten i Aalborg, men den afgørelse er nu blevet omgjort af Vestre Landsret.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, ”at de fysiske produkter for forbrugeren fremstod som den væsentligste ydelse, mens medlemskabet – uanset at dette blev omtalt – i væsentlig grad trådte i baggrunden.”

Retten lagde også vægt på et vidneudsagn fra en adfærdsforsker, som beskrev hjemmesiden som ”en klassisk måde at få forbrugere med i et abonnement, uden at de opdager det”.

- Landsretten har konfiskeret hele netbutikkens fortjeneste på 3,2 millioner kroner. Dommen viser derfor, at det ikke kunne betale sig at vildlede om abonnementer, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Utallige eksempler

Det er langt fra første gang – og nok heller ikke sidste – at Forbrugerombudsmanden har slået til over for de såkaldte abonnementsfælder, hvor intetanende danskere er blevet narret ind i et abonnement.

De seneste år har budt på utallige eksempler, hvor forbrugere uden deres vidende tilmeldes løbende abonnementer, når de handler på en hjemmeside.

Det har ført til, at Forbrugerombudsmanden har politianmeldt stribevis af de såkaldte fordelsklubber.

Nordjyske forsøger at få en kommentar til dommen fra Michael Yammin, direktør og medstifter af Global Plus. Han har over for Jyllands-Posten ikke ønsket at sige noget.

Plus Global, der holder til på Lyngvej i Aalborg, blev stiftet i 2015 og har gennem årene tjent ganske godt på at drive fordelsklubber. Skråfoto: Energi, Klima- og Forsyningsministeriet.

Guldrandet forretning

Plus Global, der holder til på Lyngvej i Aalborg, blev stiftet i 2015 og har gennem årene tjent ganske godt på at drive fordelsklubber.

Lægger man overskuddene i alle regnskabsår sammen, løber det samlet op i knap 11 millioner kroner.

Michael Yammin ejer Plus Global sammen med Danni Yagici Nielsen. Mens ophoerspriser.dk er lukket, fortsætter makkerparret med netbutikken plusshop.dk, som også er politianmeldt i en lignende sag om vildledning af kunderne.

Også her handler det om, at plusshop.dk ikke tydeligt oplyser, at man skal betale et løbende abonnement for at handle på hjemmesiden, og prisen for abonnementet angives heller ikke tydeligt.