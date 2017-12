Netbutikker jubler over julehandlen

HELE LANDET: Når danskerne d. 24. december har forspist sig i julemaden, stavret rundt om juletræet og brummet sig gennem julesangene, kan de se frem til at pakke flere og større gaver op end sidste år. De danske netbutikker svarer nemlig i en ny undersøgelse, at forbrugernes pengepung og købelyst er større i år end tidligere, oplyser Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) i en pressemeddelelse.

6 procent af netbutikkerne vurderer, at julen bliver mindst dobbelt så stor som sidste år, 6 procent vurderer, at julen bliver 50 procent større og godt hver fjerde netbutik (28 procent) svarer, at julehandlen bliver mindst 25 procent større. Blot 6 procent må se julesalget dykke en smule i år.

- Julen er rykket på nettet, og netbutikkerne har helt naturligt store forventninger til julen. Derfor er det dejligt, at handlen lever op til forventningerne - og flere steder bliver markant større end sidste år, siger Niels Ralund, adm. direktør i FDIH.

Tal fra Nets, der er indsamlet i perioden fra 1. december til og med 17. december, bekræfter udviklingen. Danskernes juleforbrug med Dankort er således 3,3 procent større end samme periode sidste år. Det svarer til en vækst på ca. 709 mio. kr.

Black Friday skød julesalget i gang

FDIHs nye undersøgelse viser, at julehandlen i høj grad blev kickstartet på Black Friday. Over halvdelen (56 procent) af forbrugerne, der handlede på den store udsalgsdag, købte således julegaver.

- Det er ganske interessant, at Black Friday er blevet det officielle startskud til julesalget. Vi hører også fra flere butikker, at selvom de ikke havde specielle Black Friday-tilbud, så havde de en super god salgsdag, fordi kunderne havde planlagt at købe flere af deres julegaver den dag, siger Niels Ralund.

Legetøj for alle er årets hit

Traditionen tro er boligtilbehør, tøj og legetøj til børn det, der gemmer sig i de fleste pakker under træet. I år vil rekordmange voksne dog også pakke legetøj op, lyder det fra Mathilde Mackowski, der er medstifter af Sinful, som sælger voksenlegetøj på nettet:

- Vores salg er eksploderet de sidste måneder, og julesalget bliver 50 procent større i forhold til sidste år. Derfor har vi også alle mand på arbejde for at sikre, at pakkerne når ud til vores forbrugere inden den store dag.

Distributørerne: Vi når det lige

Det store julesalg kan også mærkes hos distributørerne, der knokler for at få leveret alle pakkerne, inden forbrugerne sætter sig om julebordet, forklarer Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord:

- Vi har haft travlt som aldrig før denne jul, og vi kan allerede nu sige, at pakkemængderne kommer til at slå rekorden fra sidste år, hvor vi var ude med 9 mio. julepakker. Tirsdag var den største og travleste pakkedag nogensinde, hvor vi var ude med mere end 600.000 e-handelsforsendelser.

Selv om der er trængsel på lagrene, er der ikke alarm, uddyber Jørgen Fischer:

- Vi nyder pakketravlheden og har det i julen som en ismand på en varm sommerdag. Lørdag lægger vi de sidste pakker på posthusene, og vi skal selvfølgelig nok sørge for, at alle pakker kommer ud, så de er klar til at ligge under juletræet den 24. december.

Samme melding kommer fra John Romedahl, adm. direktør i DAO365:

Der er dejligt travlt, og alt kører på de høje nagler, men vi får alle varerne ud til tiden. Vi har ingen varer, der ligger over, og vi regner med at levere lige til og med den 24/12.

Også hos GLS melder man om travlhed - pakkerne skal dog nok nå ud til kunderne.