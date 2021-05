NetIP skifter stort set hele ledelsen ud: Ejer indtræder selv som administrerende direktør

THISTED:It-virksomheden NetIP har taget afsked med sin administrerende direktør Carsten Hedemann, HR-direktør Annette Omøe, Forretningsdirektør Carsten P. Anthonisen og Head of Intern Forretningsudvikling Henrik Søegaard.

Bestyrelsesformand og ejer af aktiemajoriteten i selskabet, Martin Kjølhede, bekræfter, at han selv indtræder i rollen som administrerende direktør for it-virksomheden.

- Jeg er ikke klar til at melde flere detaljer ud i øjeblikket, siger Martin Kjølhede til Nordjyske.

Nordjyske har også været i kontakt med den nu forhenværende direktør Carsten Hedemann, der ikke ønsker at udtale sig, men istedet henviser til Martin Kjølhede.

Martin Kjølhede etablerede NetIP i Thisted i 2008, og virksomheden har løbende udvidet forretningen med afdelinger i Herning, Holstebro, Viborg, Aalborg, Aarhus og København.

NetIP A/S havde i regnskabsåret 2019/2020 et resultat før skat på 11,3 mio. kr., et lille fald sammenlignet med 2018/2019, hvor resultatet før skat lød på 11,8 mio. kr.