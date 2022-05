Nicolaj fik et tilbud, han ikke kunne afslå: Nu har han købt sin gamle læreplads

FARSØ:Nogen drømmer om at komme med en gylden idé til Løvens Hule. Andre vil elske at stå på en scene med X Factor og synge nationen op. Men ikke Nicolaj Krebs.

Ved Hvalpsund smider den 34-årige murer et stykke støbegitter på plads ved et sommerhus, og kigger et øjeblik op fra arbejdet:

- Nej, det er ikke lige mig den slags. Der er ingen "Breaking News" i det, jeg går og laver. Men vi skal jo også være nogen, der bygger huse, siger han, inden boltsaksen bider hul i det næste gitter.

Ingen store ord

I det hele taget er man ikke meget for store ord hos Nicolaj Krebs ApS murerfirma. Men bygge, det kan man. Og det sætter kunderne pris på.

Det er snart tre år siden Nicolaj Krebs overtog det lokale traditionsfirma Kai Ole Sørensen ApS, og månederne er ikke gået med at drømme om fremtiden, men med gedigent, hårdt arbejde. Det trives Nicolaj Krebs bedst med.

- Vi startede i august 2019. Så gik der ikke mange måneder inden der kom corona. Det var en hård tid for mange firmaer og mennesker, men det ramte ikke os i byggebranchen så meget. Nærmest tværtimod, fortæller virksomhedsejeren, som i øvrigt er nærmere de to meter i højden end de fleste.

Normalt skulle der to mand til sådan et støbearbejde. Men når der er travlt, kan Nicolaj Krebs klare det selv. Foto: Martél Andersen

Et pludseligt tilbud

Forinden var der gået nogle år, hvor ønsket om at få sit eget firma var vokset i ham.

- En dag nævnte min far det, da vi talte sammen og Kai Ole var med. Så sagde han, at "jamen Nicolaj kan da bare købe mit firma". Det endte det så med.

Kai Ole Sørensen var tredje generation i murerfirmaet, men ingen i hans egen familie var klar til at tage over.

- Jeg tror han var glad for at firmaet blev ført videre, selv om det så blev i mit navn. Og hans pris var bestemt ikke ublu, fortæller Nicolaj Krebs, der stadig kan ringe til den pensionerede mester, hvis der er noget særligt.

Før aftalen kom helt på plads, skulle han dog lige høre svendene ad. Nicolaj Krebs er nemlig udlært hos Kai Ole Sørensen og havde haft de to som lærermestre, inden han fik sit svendebrev i 2008.

- Jeg var jo nødt til at vide, om det var i orden, at jeg skulle have det sidste ord. Det var det. Og hvis der er noget, så snakker vi alligevel bare om 'et, fortæller han.

Det er godt gammeldags murerhåndværk, som Nicolaj Krebs og firmaet leverer. Foto: Martél Andersen

Lokalt er godt

Mens butikker og firmaer lukkede ned i større eller mindre grad på grund af virussen, steg ordrebeholdningen i det nye firma. På det tidspunkt rummede det Nicolaj og to erfarne svende.

I dag er der kommet to svende mere til samt en lærling. Og meget større bliver firmaet, der også har udviklet et speciale i badeværelser og klinker, ikke.

- Jeg kan godt lide, at tingene ikke bliver for store. Og jeg kan også godt lide, at vi mest laver noget her på egnen, sådan cirka den gamle Farsø Kommune, fortæller mureren.

Han tager dog også opgaver længere væk, og det sker da også, at en svend eller to skal til Aalborg. I øjeblikket bygger firmaet således også på et hus i Løgstør. Men hvorfor skulle de tage længere væk?

- Jeg er født og vokset op her. Jeg kan godt lide egnen og har hele min familie her. Jeg kan lide Farsø, og så kan man jo køre herud til Hvalpsund og naturen. Det med store byer har aldrig sagt mig noget, forklarer han.

Familien indeholder kone og to - snart tre - små børn. De bor i Farsø, og - selvfølgelig, fristes man til at sige - i et hus, som Nicolajs firma har bygget på den nyere udstykning Idunsvej.