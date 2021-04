Nørresundbyfirma hårdt ramt af covid-19

NØRRESUNDBY:RTX har torsdag aften sænket sine forventninger til det forskudte regnskabsår 2020/21.

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.

Koncernen fra Nørresundby , der arbejder indenfor trådløs kommunikation, regner således med en omsætning på 450-500 mio. kr. for hele regnskabsåret mod en tidligere forventning om en omsætning på 545-600 mio. kr.

Driftsresultatet ses nu ende i intervallet 30-55 mio. kr. mod førhen 95-120 mio. kr., mens EBIT-resultatet - resultat før renter og skat - ventes at lande i 0-25 mio. kr. mod et oprindeligt bud på 63-90 mio. kr.

Fra dagens begyndelse medførte nedjusteringen fredag et kursfald for aktien på Nasdaq Copenhagen på 12 procent. I løbet formiddagen blev faldet dog reduceret til godt ni procent.

- På baggrund af den større viden om påvirkningerne af covid-19, udfordringer i forsyningskæderne samt afledte effekter i regnskabsåret 2020/21, justerer RTX forventningerne til omsætning og indtjening, meddeler teknologiselskabet, der både i forbindelse med årsregnskabet og tallene for første kvartal flagede for større usikkerhed en normalt.

RTX har samtidig lagt foreløbige tal for andet kvartal frem. De peger på en ventet omsætning i perioden på 89 mio. kr., mens driften, EBITDA, ses lande på et underskud på fire mio. kr. Driftsresultatet, målt på EBIT, forventes at blive på minus 11 mio. kr.

- Covid-19 havde en væsentlig påvirkning på efterspørgslen i første og andet kvartal 2020/21, men efterspørgslen i andet kvartal var højere end i første kvartal, og der er forventninger om yderligere stigende efterspørgsel i tredje og fjerde kvartal 2020/21, skriver RTX.

- Baseret på kundernes ordrer og forecasts forventes en gradvis stigning i efterspørgslen i tredje og fjerde kvartal 2020/21 til samme niveau som de seneste års tilsvarende kvartaler.

