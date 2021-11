Nogen skal jo have en vindmølle i baghaven

Danmark har et kæmpe problem i bestræbelserne på en storstilet grøn omstilling. Vi mangler simpelthen grøn strøm, og problemet opstår blandt andet helt ude i de enkelte kommuner.

Også i Nordjylland.

Fænomenet hedder ’not in my backyard’ og betyder kort sagt, at vi gerne vil have mere grøn og bæredygtig energi – bare ikke i vores egen baghave. Når kommuner foreslår projekter med vindmøller, solceller eller biogasanlæg, rejser der sig en borgerstorm så stor, at byråd i sidste ende må skrotte planerne.

Vi ser det igen og igen. Og det er totalt uholdbart.

Hvis vi virkelig vil den grønne omstilling – og det vil vi – kræver det, at der kommer meget mere skub i udbygningen af grøn energi. Efterspørgslen på grøn energi vil i de kommende år hamre i vejret. Til elbiler, varmepumper og meget andet, og nej, vi kan ikke forlade os på store energiøer og havvindmølleparker, der først står færdige om et lille årti.

Vi har brug for blandt andet møller på land. De er hurtigere at opføre end havmøller, billigere i drift og dermed med til at holde strømpriserne nede. Og vi har brug for solceller – kønne eller ej.

Argumenterne mod vindmøller og solceller er mange. De skygger, de larmer, de ødelægger udsigten og naturen, hører man ofte, når lokale borgere gør oprør.

Men nogen skal jo have den tvivlsomme ære at kunne se solceller eller vindmøller, når de kigger ud ad deres vindue eller står på terrassen. Skal vi i mål med at sænke vores CO2-udslip betragteligt, er vi nødt til at acceptere dette.

Selvfølgelig skal almindelige borgere ikke tromles og sættes uden for indflydelse i bestræbelserne på en grøn omstilling. Vi skal ikke plastre Nordjylland til med vindmøller, solceller og biogasanlæg for enhver pris.

Men kommunerne bør have bedre muligheder for at få grønne projekter igennem. For eksempel ved at gøre det muligt at kompensere eller ekspropriere flere naboer til møller og solceller. Eller ved at justere Naturbeskyttelsesloven, således at afvejningen mellem samfundshensyn og klimamål er mindre skæv.

Der er jo ikke meget fidus i at redde en truet fugl eller padde, hvis klimaet samtidig er på katastrofekurs.

Hvor meget grøn strøm vi kommer til at mangle frem mod 2030 – hvor Danmark skal have reduceret sine drivhusgasser med 70 procent – afhænger af, hvem man spørger. Men meldingen fra en række eksperter og organisationer er samstemmende, at manglen lige nu ser ud til at blive betydelig.

Som i ganske betydelig.

Det er vi nødt til at gøre noget ved. Kommunerne skal forpligte sig til at anlægge grønne projekter. Og nogle af os skal acceptere en anden udsigt i baghaven.