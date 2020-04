Norbert blev groft underbetalt: Nu er han direktør i eget selskab

AALBORG:Udlejningskontoret GrowAAL ved Aalborg havn dufter af nyopstartede virksomheder. Der er dyre klinker på gulvet, glasfacader overalt, trædekoration på væggene og elevator med rumfang.

På et kontor længere nede fra et neonskilt, hvor der står "kommunikation har taget sted" sidder to rumænere. Gymnasiekammeraterne Liviu Berecz og Norbert Tamás Surányi har grafisk design firmaet Visual-Fix, der nok er den eneste kommunikationsvirksomhed i Aalborg, hvor den ene halvdel af kunderne er danske og den anden halvdel rumænske.

Entreprenørdrømmen er til at tage og føle på, men engang var luften tyk af misbrugt arbejdsetik og udnyttelse af nydansk naivitet.

Da de to kammerater kom til Danmark, var det for begge nødvendigt at få et studiejob, så de kunne forsørge sig selv igennem deres uddannelser. Liviu Berecz startede på grafikeruddannelsen og Norbert Tamás Surányi på serviceøkonomuddannelsen.

Liviu Berecz var heldig at få en fair chef som avisbud, selvom han skulle stå op om natten. Norbert Tamás Surányi var ikke så heldig med chefen.

- Vi kom til Danmark, og vi begyndte helt nede fra bunden med jobs forskellige steder, hvor...

Norbert Tamás Surányi stopper midt i sætningen og tænker sig lidt om.

- Vi internationale studerende var ikke kendt for at være med i fagforeninger. Lad os bare sige det, siger han og slår ud i et lidt nervøst grin.

Norbert Tamás Surányi (th) lærte dansk som hotelreceptionist ved blandt andet at tale med fulde gæster, når de kom hjem til hotellet. Han taler i dag med en let rumænsk accent og en tyk nordjysk dialekt. Foto: Henrik Bo.

Udnyttet på studiejobbet