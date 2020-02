Nordjyde i Løvens Hule: Jacob Risgaard snupper bid af Mr. Beef

NORDJYLLAND:Den nordjyske serieinvestor Jacob Risgaard har netop købt en bid af online-slagteren MrBeef.dk. Sammen med makkeren fra tv-programmet Løvens Hule, Jan Lehrmann, har Risgaard overtaget 20 procent af virksomheden.

Mr. Beef har med Ole Østberg og Bjørn Lundsgaard i spidsen på blot fire år skabt en blomstrende e-handelsvirksomhed med speciale i kvalitetskød.

- Vi er gået fra nul til knap 10 millioner i omsætning på fire år, og vi har hvert år fordoblet omsætningen. I 2020 forventer vi således at ramme cirka 20 millioner, og med Jan Lehrmann og Jacob Risgaard ombord kan vi trække på en kæmpe erfaring med både e-handel, bestyrelsesarbejde og skalering af virksomheder. Der er rigtig god kemi mellem os, og jeg er sikker på, det bliver et partnerskab, der vil være med til at distancere os endnu mere i markedet, siger direktør Ole Østberg i en pressemeddelelse, hvor også Jacob Risgaard udtaler sig:

- For os som investorer er det helt afgørende, at vi kan se en positiv udvikling, en dedikeret ejer og muligheden for at skalere op med en faktor 20 eller 100. I MrBeef.dk har vi at gøre med en super kompetent indehaver, der selv er fagmand. Virksomheden er allerede vokset voldsomt på fire år, og produktet og udskæringerne hører til blandt de allerbedste på markedet. Derfor tror vi på, at MrBeef.dk kan blive en rigtig stor virksomhed, der sætter en ny standard for, hvordan danske forbrugere får nem adgang til kvalitetskød, lyder det fra Jacob Risgaard.