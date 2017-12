Nordjyde i spidsen for Ewii

AALBORG: Det bliver nordjyske Lars Bonderup Bjørn, der tager over som administrerende direktør i energikoncernen Ewii, der har sit udgangspunkt i Trekants-området. Lars Bonderup Bjørn er 48 år, og han er uddannet cand.oecon og har en ph.d. i ledelse og strategi fra Aarhus Universitet

De senere år er det hovedsageligt bestyrelsesarbejde, han har brugt sine kræfter på. Eksempelvis var han frem til 2016 formand for bestyrelsen for Aalborg Universitet.

Han er stadig formand for en række bestyrelser, ligesom han sidder som medlem af bestyrelserne i NORDJYSKE Medier A/S og i Teater Nordkraft.

Tidligere i karrieren har han været administrerende direktør i Aalborg Industries og herefter i MAN Diesel i Frederikshavn.

- Lars Bonderup Bjørn er blandt meget andet valgt, fordi han både har en stærk forretningsmæssig profil og gode menneskelige egenskaber. Endvidere er Lars velbevandret i det politiske system, siger Jørn Limann, bestyrelsesformand i Ewii, om valget af koncernens nye direktør.

En udfordring

For Lars Bonderup Bjørn er jobbet som administrerende direktør i Ewii en af de udfordringer, det er svært at sige nej til.

- Det er en koncern med nogle spændende udfordringer, siger han.

- Der er både noget at rydde op i, og så er der en stor pengekasse og et kæmpestort udviklingsarbejde, der skal laves omkring sådan en energikoncern. Og så har de kastet sig ud i nogle eventyr, som ikke rigtig har noget at gøre med deres kerneforretninger. Det skal vi finde ud af, hvad der skal ske med, tilføjer han.

Ewii var i forsommeren ude i et større uvejr, der endte med, at direktøren blev fyret, og den siddende formand valgte at gå.

Det nye job betyder, at Lars Bonderup Bjørn flytter fra Aalborg for at slå sig ned i Trekantsområdet.

- Jeg kommer til at savne Nordjylland rigtig meget, men det er vilkårene.

Han forlader de fleste af sine bestyrelsesposter, men han vil først tale med de enkelte bestyrelser, før han melder noget ud.