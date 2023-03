Nordjyder arbejder som aldrig før: Så mange over 65 år er i arbejde

NORDJYLLAND:Der er sket en mindre revolution på arbejdsmarkedet, hvor de mest erfarne medarbejdere i stigende grad fortsætter med at gå på arbejde.

I 2010 var knap 6.000 nordjyder over 65 år i job. I dag er det mere end 12.000 nordjyske seniorer, viser nye tal fra pensionsbranchen.

- Og det er svært at overvurdere betydningen af, hvor vigtige seniorerne har været for at kunne håndtere manglen på medarbejdere de senere år, siger analysechef i brancheforeningen Forsikring & Pension, Andreas Østergaard Nielsen.

Han underkender ikke manglen på arbejdskraft – både i den offentlige og private sektor – men han mener, at problemet ville have været langt mere alvorligt, hvis det ikke var for de mange seniorer, som fortsætter med at arbejde:

- Det er jo en vild udvikling, at inden for relativt få år er så mange flere over 65 år, der er i job. Det er selvfølgelig udtryk for, at politikerne har gennemført reformer af for eksempel efterlønnen og forhøjelse af pensionsalderen. Men udviklingen har kun været mulig, fordi der samtidig er sket et monumentalt skifte i vores syn på arbejdslivet – og på, hvornår man kan og skal gå på pension, siger Andreas Østergaard Nielsen.

