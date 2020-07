Så faldt hammeren: To nordjyder dømt i bestikkelsessag

AARHUS:Det nordjyske firma S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket en tidligere kommunale topchef i Aarhus Kommune.

Det skriver stiften.dk

Direktør for S. D. Kjærsgaard, Palle Kjærsgaard, er idømt 60 dages betinget fængsel og skal aftjene 80 timer samfundstjeneste.

Claus Pedersen, der er tidligere chef for Natur og Vejservice i Aarhus Kommune og bosat i Nordjylland, er fredag ved Retten i Aarhus idømt fire måneders betinget fængsel for bestikkelse og skal samtidig aftjene 100 timers samfundstjeneste.

