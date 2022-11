Var tæt på at kaste håndklædet i ringen - nu vokser nordjysk virksomhed med lynhast

NØRRESUNDBY:De var tæt på at kaste håndklædet i ringen og sætte et tocifret millionbeløb til på flere års hårdt arbejde.

Nu er virksomheden den hurtigst voksende i Nordjylland med en vækst, som de færreste kan matche. Og en vækst, som ifølge direktøren slet ikke er toppet endnu.

Ved en kåring i Musikkens Hus i Aalborg i denne uge vandt Desmi Ocean Guard, der leverer systemer til rensning af ballastvand på skibe, Børsens gazellepris i Nordjylland.

Selskabets dækningsbidrag er siden 2018 vokset med over 2100 procent.

Det står i skærende kontrast til virksomhedens første mange leveår. Desmi Ocean Guard blev etableret i 2009 som et joint venture mellem pumpekoncernen Desmi, Mærsk og ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg.

Idéen var at skabe et system, der via UV-teknologi kan behandle fragtskibes ballastvand. Der var kommet nye, skrappe krav til rensning af skibes ballastvand, og det så folkene bag Desmi Ocean Guard hurtigt en forretningsmulighed i.

Men det holdt hårdt.

Kæmpede med vigtig godkendelse

Udviklingen af det banebrydende system var dyrt og tidskrævende, og i 2017 var det samlede tab løbet op i 50 millioner kroner. Ledelse og ejerkreds var tæt på at kaste håndklædet i ringen, fortæller adm. direktør Rasmus Folsø i dag til Børsen.

- Vi kæmpede med at få en meget vigtig godkendelse fra den amerikanske kystvagt. Efter tocifrede millioninvesteringer og flere års kamp måtte vi tilbage til tegnebrættet og starte fra scratch. Vi var selvfølgelig blevet meget klogere og havde et andet kompetenceniveau end i 2009, og vi vidste, vi bare skulle have den godkendelse for at lykkes. Heldigvis var der tillid og opbakning fra ejerkredsen til at fortsætte, siger han.

Godkendelsen kom i foråret 2019, og fra da af så Desmi Ocean Guard sig ikke tilbage.

I 2020 tjente Nørresundby-virksomheden 27 millioner kroner. Året efter 43,8 millioner kroner. Og potentialet er enormt.

Når ballastvandet pumpes ind fra havet, bliver det filtreret. Derefter bliver de fleste mikroorganismer slået ihjel med en særlig kraftig UV-stråling. Foto: Martin Damgård

Blandt de største i verden

Undervejs i kapløbet er mange konkurrenter faldet fra, og mange skibsredere har fået travlt med at installere godkendte systemer – blandt andet fra Desmi Ocean Guard – for at kunne leve op til de skrappere krav vedrørende ballastvand.

- Vores mål er at blive blandt de største i verden. Det, tror jeg, er en reel mulighed, har Rasmus Folsø tidligere udtalt til Nordjyske.

Desmi Ocean Guard beskæftiger cirka 150 ansatte og udvikler alle systemer på hovedsædet i Nørresundby, mens produktionen foregår samme sted og i Kina.

I år forventer Desmi Ocean Guard at næsten fordoble sin bruttofortjeneste, siger Rasmus Folsø til Børsen.

Han tilføjer, at virksomheden lige nu kigger mod nye forretningsområder, særligt aquakultur, som er produktionsanlæg beregnet til opdræt af fisk.

Ejerskabet af den hurtigt voksende virksomhed har i øvrigt ændret sig. Den amerikanske kapitalfond One Equity Partners overtog i sommer 75 procent af Desmi-koncernen, der ejer Desmi Ocean Guard.