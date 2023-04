Nordjyllands største biogasanlæg et skridt tættere på: Nu skal borgerne høres

BRØNDERSLEV:Planerne om at opføre et nyt stort biogasanlæg ved Sønder Engvej 80 syd for Brønderslev er rykket et skridt nærmere.

Et anlæg, der vil blive Nordjyllands største af slagsen.

Byrådet har nemlig godkendt, at igangsatte planlægningen for biogasanlægget.

Projektet kræver både udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Samt en fordebat for offentligheden. Ligeledes bliver der holdt et borgermøde om projektet.

- Vi afholder nu en fordebat, hvor du har mulighed for at komme med dine idéer og forslag til planlægningen. Idéoplægget er et forslag, og derfor kan der i den videre proces ske ændringer i eksempelvis udformning, materialevalg og omfang.

- Det er derfor også i fordebatten, at du har bedst mulighed for at komme med ideer til planlægningen, skriver Brønderslev Kommune.

Deltag i debatten

Hvis du har bemærkninger til den videre planlægning, kan du sende dine bemærkninger via den digitale planportal på kommunens hjemmeside.

Bemærkningerne skal indsendes, så de er modtaget af kommunen senest 9. maj 2023.

Der afholdes også borgermøde om projektet, og det sker 26. april klokken 19:00 i bevægelsessalen på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Her vil ansøgeren Biopark Brønderslev A/S fortælle om projektet. Herudover vil Brønderslev Kommune fortælle om den videre proces med planlægning for biogasanlægget.

- På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål og have dialog om projektet og den videre proces. Formålet med borgermødet er, at du som borger bliver klædt på til at kunne indgive et skriftlig høringssvar, skriver kommunen.