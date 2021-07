Nordjyllands største helt - eller fjols

Navnet Niels Buus siger dig måske ikke noget. Det kommer det muligvis til. Niels Buus står nemlig i spidsen for en nordjysk virksomhed, der lige nu sigter mod stjernerne. Og som er godt på vej til at nå derop.

Selv siger Niels Buus, at han har muligheden for at blive set som Nordjyllands største helt. Eller det største fjols nogensinde. Som øverste chef i GomSpace, der udvikler og producerer satellitter, har han tidligere måttet fyre over 100 medarbejdere, da et stort projekt pludselig faldt til jorden.

Nu har han skaffet GomSpace en kontrakt, som kan løfte virksomheden til et helt nyt niveau. En ordre til 100 millioner kroner – og potentielt flere milliarder. Grundstenen til et nordjysk erhvervseventyr, som vi aldrig har set før.

Den 63-årige civilingeniør er på det nærmeste blevet personificeringen af, hvordan man gang på gang tør satse stort. Her er en topchef, som ikke er bange for at træde helt ud til afgrunden i jagten på at udleve sit fulde potentiale.

Et mod, som flere erhvervsledere burde tilegne sig. Og almindelige dødelige, for den sags skyld.

- Vi lægger os ud i overhalingssporet for at komme forbi alle de andre. Det kan vi kun gøre ved at yde noget ekstraordinært. Og hvis ikke vi var klar til det, kunne vi lige så godt bare køre ind til siden igen, som Niels Buus formulerer det.

GomSpace er et eksempel på fremsynethed. Historien om tre nordjyske ingeniører, der var pionerer inden for deres område og tog initiativ til at udvikle satellitter i en tid, hvor de færreste troede på det.

Nordjysk dristighed og dygtighed. Ikke at forveksle med dumdristighed.

Samtidig viser historien om GomSpace, hvor vigtig en rolle Aalborg Universitet spiller – og kan spille – for de nordjyske virksomheders evne til at skaffe den rette arbejdskraft.

En stor del af de mange ansatte i GomSpace er uddannet fra Aalborg Universitet, som har dygtiggjort sig inden for radiokommunikation. Et universitet, som er i verdensklasse på det punkt. Uden det kunne GomSpace formentlig ikke have gjort, som virksomheden gør.

Det viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at regionens erhvervsliv og universitetet spiller sammen og bruger hinanden på den bedst mulige måde. Det er afgørende, hvis vi fortsat skal udvikle Nordjylland som et attraktivt sted for også højtuddannet og specialiseret arbejdskraft.

Om GomSpace træder ind i en ny æra, må tiden vise. Der er store muligheder – og potentielt mange nye arbejdspladser – på spil. Held og lykke til Niels Buus, som med sikkerhed aldrig bliver Nordjyllands største fjols.