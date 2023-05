Nordjysk aktie stormer frem på børsen: - Det giver ingen mening

AALBORG:Et nordjysk firma vækker lige nu opsigt i den danske finansverden.

Det er kun knap en uge siden, at firmaet Asetek skiftede børsen i Oslo ud med den danske børs i håb om at tiltrække flere investorer.

Siden er det gået stærkt.

Siden børsen i København åbnede mandag morgen, er værdien af det nordjyske selskab steget med over 200 procent.

Det skriver Børsen.

Det pludselige kurshop får flere eksperter og iagttagere til at løfte øjenbrynene.

Samtidig vækker det opsigt, at Asetek-aktien lige nu kan handles både i Norge og i Danmark.

Til vidt forskellige priser.

På børsen i Oslo, hvor Asetek har været noteret i ti år, koster en bid af virksomheden i skrivende stund væsentligt mindre end på børsen i København.

Lader sig rive med

Selvom det er planen, at Aalborg-firmaet inden længe skal pilles af børsen i Oslo, er det endnu ikke sket.

Derfor er selskabet lige nu "dobbeltnoteret".

Tirsdag formiddag kostede en Asetek-atktie 11 kroner på børsen i København. På børsen i Oslo var prisen cirka 6 norske kroner på børsen i Oslo - svarende til fire danske kroner.

- Det ser ud til, at der er opstået en hype, hvor investorerne lader sig rive med, fordi aktien stiger vildt. Det er ikke sikkert, at alle har sat sig ind i, at de rent faktisk kan få Asetek-aktien billigere i Norge i øjeblikket, hvor den har været noteret længe, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, til finans.dk.



Børsen har talt med en analytiker hos investeringsbanken SEB, der er "stærkt forundret" over situationen.

- Volumen i Danmark er stadig meget lav, fordi man ikke har flyttet alle aktier fra Norge til Danmark endnu. Har man så lav likviditet i nogle af de her small cap-aktier, så kan det godt give nogle skub opad i kurserne. Jeg tror, det er hovedårsagen, men det giver stadig slet ingen mening, siger SEB-analytiker Yiwei Zhou til Børsen.

Banken satte stolen for døren

Asetek producerer kølesystemer til blandt andet computere, servere og datacentre, og blev stiftet i en garage i Brønderslev for 20 år siden.

Selskabet kom ud af 2022 med et stort underskud. Blandt andet har opførelsen af et nyt kæmpedomicil i Svenstrup, der efter planen skal stå klart i 2024, drænet egenkapitalen.

Selskabets primære bankforbindelse satte stolen for døren og krævede, at ledelsen skaffede flere penge.

Derfor har Asetek netop udstedt nye aktier i en såkaldt aktieemission. På den måde er det lykkedes selskabet at hente 138 millioner kroner.

Aseteks stifter og direktør André S. Eriksen har siden udtalt, at han "bestemt ikke bryder sig om bankens metoder".

- Vi er en 20 år gammel virksomhed, der bliver ramt af et enkelt kriseår. Det sker for mange virksomheder, og desuden var det udløst af ting, vi ikke var herre over.

- Jeg tror ikke, at vi har haft en eneste kassekredit i 15 år. Og når vi så har brug for banken, fordi verden omkring os ramler, så er de der ikke, sagde André Sloth Eriksen for nyligt til Nordjyske.

Størstedelen af de nye aktier er købt af Aseteks nuværende aktionærer, der har fået fortegningsret.

Deres aktier vil senere blive konverteret til danske aktier.

Efter planen afnoteres Asetek i Norge, så snart anmodning er godkendt af børsen i Oslo.

En fremmed fugl

Ifølge stifter André S. Eriksen hr Asetek på mange måder været "en fremmed fugl" i Norge.

At man overhovedet landede på børsen i Oslo dengang for ti år siden skyldes ifølge stifteren, at Asetek dengang var for lille en spiller til den danske børs.

- Mange investorer har afholdt sig fra at købe aktier i Asetek. Det har de selv fortalt os. Fordi det er en anden valuta og en anden børs, har det været lidt bøvlet.

- Og samtidig har hverken de norske eller danske finansmedier rigtig interesseret sig for os. Vi har været lidt i ingenmandsland, siger André Sloth Eriksen.