Nordjysk arbejdsplads taber knap 300 millioner kroner

AALBORG:Årets resultat er ifølge ledelsen ikke tilfredsstillende, og det lever ikke op til ledelsens forventninger.

Det fremgår af industrivirksomheden Bladt Industries dugfriske årsregnskab.

Men alt andet havde også været overraskende.

Aalborg-virksomheden, der har speciale i at fremstille stålkonstruktioner til vindmøller og beskæftiger omtrent 500 ansatte, tabte sidste år næsten 300 millioner kroner.

Årsagen til det enorme underskud skal blandt andet findes i en forsinkelse af en ny fabrik i Odense, gamle fordyrede projekter og en stor nedskrivning af udskudte skatteaktiver for 72 millioner kroner.

Derudover har Bladt Industries haft store leveringsudfordringer, samtidig med at stål- og energipriserne har presset virksomhedens indtjeningsevne.

Det nye underskud betyder, at industrivirksomheden har tabt over 400 millioner kroner de seneste fire år.

Et potentielt røverkøb

I juli blev det meldt ud, at Bladt Industries fik ny ejer. Køberen var sydkoreanske CS Wind, som er verdens største producent af vindmølletårne.

CS Wind offentliggjorde, at købsprisen var 135 millioner kroner ($20,4 millioner).

Det kan virke kontraintuitivt at betale 135 millioner kroner for en forretning, der de seneste fire år har tabt så alvorligt mange penge.

Men det anslås, at efterspørgslen på havvind indenfor en kort årrække bliver femdoblet fra sit nuværende niveau.

De kommende år vil der ifølge ledelsen blæse nye økonomiske vinde over produktionsvirksomheden, der producerer fundamentet til vindmøller offshore. Arkivfoto: Claus Søndberg

Og den nye sydkoreanske ejer kan formentlig allerede fra næste år begynde at tjene sin investering hjem.

Salget forventes at eksplodere

For selvom indtjeningen halter efter, er der positive tendenser at spore i regnskabet.

Salget er det seneste år steget markant. Omsætningen - det samlede beløb, virksomheden solgte for - steg fra to milliarder kroner i 2021 til over tre milliarder kroner i 2022.

Og den udvikling vil ifølge Bladt Industries forventninger fortsætte i 2023.

Faktisk forventer virksomheden at øge salget til op mod fem milliarder kroner.

- Med forventningen om at den nuværende forsyningskædesituation ikke er permanent, vores ordrebeholdning, interne ændringer og et stærkt nyt ejerskab i tankerne, er vores udsigter for 2023 og fremover positive, skriver ledelsen i årsregnskabets ledelsesberetning.

Det øgede salg vil ifølge ledelsens forudsigelse medføre et driftsresultat på mellem 0 og 50 millioner kroner.

En turbulent periode

Bladt Industries var tidligere ejet af kapitalfonden Nordic Capital, der købte virksomheden i 2012.

Arkivfoto: Claus Søndberg

For perioden 2013-2022 er der samlet set et underskud efter skat på omtrent 15 millioner kroner for Bladt Indutries.

Ifølge regnskaberne betalte Nordic Capitals i omegnen af 700-800 millioner kroner, da de købte Bladt Industries i 2012. Samme virksomhed fik kapitalfonden 135 millioner kroner for i juli.

Dermed har Nordic Capital - lavt sat - tabt over en halv milliard kroner på deres investering i Bladt Industries.

Det sidste halvår af sit ejerskab brugte kapitalfonden på at fyre to topchefer.

I slutningen af marts i år stoppede den adm. direktør Anders Søe-Jensen med øjeblikkelig virkning efter tre års ansættelse.

I marts stoppede Anders Søe-Jensen som administrerende direktør hos Bladt Industries. Arkivfoto: Claus Søndberg

I december 2022 blev driftsdirektør Peter Rindebæk afskediget efter otte år i stillingen. Han var tidligere medejer af virksomheden.