Nordjysk autoforhandler har begæret sig konkurs

HOBRO:Jans Auto på Lupinvej i Hobro er taget under konkursbehandling, efter at virksomheden 3. maj begærede sig konkurs. Det fremgår af en bekendtgørelse i Statstidende.

Nordjyske har talt med indehaver Morten Estvad Hviid, som bekræfter, at Jans Auto er begæret konkurs, men ellers henviser til kurator.

Det er advokat Christian Jul Madsen, advokatfirmaet Kromann Reumert i Aarhus, som er blevet udpeget til at løse opgaven med at gøre boet op.

Christian Jul Madsen forklarer om baggrunden for konkursen i Jans Auto, at driften ikke kunne dække det likviditetsbehov, der er opstået i virksomheden.

Det er ikke opgjort, hvor stor gælden er. Der modtages løbende anmeldelser fra kreditorer, så der kan endnu ikke gives et endeligt beløb, skriver Christian Jul Madsen i et email-svar til Nordjyske.

De ansatte i Jans Auto får deres løntilgodehavende dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

På spørgsmålet, om der er kunder hos Jans Auto, som er berørt, svarer kurator, at der arbejdes intenst på en løsning.

En løsning, der "forhindrer gener for kunderne eller begrænser eventuelle gener mest muligt".

Det er ikke udelukket, at Jans Auto i Hobro vil blive drevet videre. Der foregår i øjeblikket sonderinger med henblik på et salg. Foto: Henrik Bo

Det er ikke udelukket, at Jans Auto vil blive drevet videre. Ifølge kurator pågår der pt en salgsproces. Der er god interesse, så man håber på et samlet salg af virksomheden.

Ifølge cvr-registret havde Jans Auto i det seneste tilgængelige regnskab, 2021, et overskud på driften på cirka 800.000 kroner, hvilket også var gældende for året 2020.

Jans Auto har solgt nye Maxus og Mitsubishi samt brugte biler af alle mærker, fremgår det af deres Facebookside.