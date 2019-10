Nordjysk bank var falsk: Har du lånt penge her?

Er du blevet snydt af PrivatBanken? Så kontakt redaktionen på 99 35 35 35 / central@nordjyske.dk .

AALBORG:En bank ved navn PrivatBanken har tilsyneladende holdt til på Niels Jernes Vej 10 i Aalborg.

Det passer bare ikke. Der har aldrig eksisteret nogen bank på den adresse. Her ligger NOVI-parken, som er en videnskabs- og businesspark, primært for iværksættere. Her holder knap 200 mindre virksomheder i øjeblikket til, men i følge hjemmesiden er der altså ikke nogen bank.

Finanstilsynet advarer også mod banken. De skriver på deres hjemmeside, at PrivatBanken ikke er et registreret selskab i Danmark, ikke findes på selskabets angivne adresse i Danmark, ikke er under tilsyn af Finanstilsynet og ikke har tilladelse til at udøve aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Banken havde ellers et vældigt godt tilbud: "Lån helt op til 500.000 kroner. Få svar med det samme og penge på kontoen inden for 30 minutter. Ansøg nu." lød den kortfattede besked på den falske banks Google-annoncer.

Sådan så den falske annonce ud

PrivatBanken havde også en hjemmeside ved navn www.privatbanken.dk samt en Facebook-side begge dele er lukket ned nu.

Det er uvist, om nogen har forsøgt at benytte sig af PrivatBankens falske tilbud.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger blev Privatbanken.dk registreret 27. november 2016 for en periode af fem år. Det er ikke muligt at se, hvem der har registreret hjemmesiden, men den bliver hostet på en amerikansk cloudserver ved navn cloudfare.com, som det er muligt at have sine hjemmesider liggende på gratis.

Bonusinfo

"Privatbanken i Kjøbenhavn" var oprindelig en selvstændig dansk bank. Den blev stiftet i 1857. Banken fandt på forskellige nye bankydelser som kassekredit og checks. I 1990 fusionerede banken med Sparekassen SDS og Andelsbanken og blev til Unibank, der 10 år senere blev en del af Nordea.