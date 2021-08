Tilbud til boligejere: Sælg din bolig gratis

AALBORG:Den digitale boligplatform Estaldo.com med hjemsted i Aalborg er klar til at lancere et nyt produkt, der giver boligejere mulighed for gratis og uden forpligtelser at sætte deres bolig til salg.

Det fortæller Jakob Neua Nørgaard, stifter og medejer af Estaldo.com, der for halvandet år siden meldte sig som ny og anderledes aktør på boligmarkedet.

Firmaet sender således ikke en mægler ud som led i vurderingen af boligen og er heller ikke involveret i fremvisningen, som helt er overladt til sælgeren.

Den nye model tager skridtet videre i forhold til at engagere sælgerne i processen.

Tre-trins model

- Vores løsning består af tre trin, forklarer Jakob Neua Nørgaard.

Første trin består i, at folk, der overvejer at sælge deres bolig, kan undersøge interessen blandt køberne via Estaldos platform. Her kan de oplyse navnet på vejen, hvor deres bolig ligger og størrelse på boligen, men dog ikke angive den konkrete adresse.

Det koster ikke noget, og der er ingen betingelser.

Hvis interessen for en bolig det pågældende sted får den potentielle boligsælger til at beslutte sig for at iværksætte en salgsproces, kan pågældende opgradere til salgsplatformen kaldet Sneak Peak, hvor boligen sættes til salg.

På dette trin præsenteres boligen også for Estaldos landsdækkende køberkartotek.

- Hvis det lykkes at blive enig med en køber til boligen, står det sælgeren frit for, om det er os, der skal lave papirarbejdet, eller om det er en anden advokat, der skal udføre arbejdet, siger Jakob Neua Nørgaard.

Han forklarer, at det økonomiske incitament for hans firma er en forventning om, at mange vil overlade arbejdet med dokumenterne til Estaldo.com.

I givet fald skal der betales Estaldos sædvanlige honorar for et gennemført salg svarende til 12.500 kroner.

Det tredje trin

Hvis det ikke lykkes at få boligen solgt via nævnte proces, kan sælgeren vælge at sætte boligen til salg på traditionel vis via Estaldo.com, hvilket vil sige, at den annonceres til salg med fotos på Boligsiden og Boliga.

I sidstnævnte trin indgår, at det er Estaldo, der står for papirarbejdet og følgelig modtager nævnte honorar på 12.500 kroner.

Målt på antal boliger til salg er den nordjyske virksomhed med 160 boliger til salg i øjeblikket blandt de 10 danske mæglervirksomheder med flest boliger til salg.

I alt er der 1461 selvstændige forretninger.