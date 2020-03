Nordjysk byggefirma med 200 ansatte konkurs

BM Byggeindustri i Hobro er gået konkurs. Det skriver TV2 Nord.

En række MgO-sager havde kostet store summer, og udgifter til en række nye sager var mere, end den nordjyske modulbyggers økonomi kunne klare, forklarer Poul Mikkelsen, der er bestyrelsesformand og indehaver:

- Vi var ellers optimistiske i forhold til de sidste tre-fire MgO-retssager, som vi havde tilbage, men vores sagfører fik nærlæst en dom, og han kom tilbage med en nedslående melding, der ville koste firmaet et sted mellem 30 og 40 millioner kroner. Og så var der ikke andet at gøre end at kapitulere, siger han til TV2 Nord.

Før konkursen havde BM Byggeindustri ifølge TV 2 Nord omkring 200 ansatte.

