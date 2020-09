Nordjysk el-tavleproducent henter direktør i egne rækker

AALBORG:Mariendal El-Teknik har ansat Johan Ungermann Poulsen som direktør for drift og salg. Johan Ungermann Poulsen har været ansat siden august 2019 i en stilling som salgschef.

I sit nye virke skal Johan Ungermann Poulsen aflaste Keld Ramlov i direktionen - han fortsætter som administrerende direktør for Mariendal. Men fremover kommer Keld Ramlov også til at have en del fokus på at færdiggøre andre store projekter i virksomheden.

- Jeg vil gerne have fokus på vores ejendomsudvikling med Fram ejendomme, og så kræver de seneste opkøb af Jysk Varmeservice og FL Teknik også yderligere fokus. Der er flere opkøb på vej i fremtiden, så det har været nødvendigt at få nye og yngre kræfter til, siger Keld Ramlov.

Generationsskifte på vej

Med ansættelsen af Johan Ungermann Poulsen som direktør forbereder Mariendal El-Teknik sig på et ledelsesmæssigt generationsskifte i fremtiden, og samtidig giver det plads og tid til de mange andre områder i Mariendal, som kræver særligt fokus.

- Johan er et godt supplement til direktionen, fordi han kommer med et fagligt kendskab til branchen og han har arbejdet i næsten alle facetter af vores virksomhed. Samtidig har han dygtiggjort sig inden for ledelse og kommer med flere ledende roller i bagagen, udtaler Keld Ramlov.

Mariendal El-Teknik har hovedsæde i Aalborg, men er en landsdækkende installations- og entreprenørvirksomhed med knap 250 medarbejdere, som primært beskæftiger sig med projektering, rådgivning, installation og servicering af El, Sikring, Energioptimering, Automation, Varmeservice, Bygningsautomatik og IT.