Nordjysk entreprenør ansætter tidligere samarbejdspartner og hele hans stab

NORDJYLLAND:Endnu flere blå håndværkerbiler fra Entreprenør Jimmy Pedersen A/S (EJP) sendes nu ud på vejene i og omkring Aalborg.

Det nordjyske entreprenørfirma har nemlig udvidet med en jord-, beton- og kloakafdeling bestående af samtlige otte medarbejdere fra den mangeårige samarbejdspartner; Entreprenør Kenneth Løt i Sæby, som nu er under afvikling. Indehaver Kenneth Løt følger selv med til EJP, hvor han skal stå i spidsen for den nye afdeling som formand.

- Vi har igennem længere tid arbejdet på at tilføre nye kompetencer til virksomheden, og det er nu lykkedes. Ansættelsen af Kenneth Løt og hans stab af kloak- og betonfolk er et stærkt supplement til vores eksisterende forretning med murer- og tømrerarbejde i egenproduktion. Vi får flere strenge at spille på og kommer til at stå stærkere i forhold til totalentrepriser, siger murermester og indehaver af EJP, Jimmy Pedersen.

Som led i udvidelsen ændrer EJP endvidere selskabsform fra ApS til A/S og foretager en opdeling i forretningsområderne EJP Murer & Tømrer, EJP Kloak & Beton samt EJP Projekt. Sidstnævnte skal beskæftige sig med udvikling og salg af byggegrunde.

Flytter til dobbelt så meget plads

Med etableringen af den nye jord-, kloak- og betonafdeling vokser EJP fra 10 til 18 medarbejdere, der alle samles i Gistrup ved Aalborg. Men kun for en kort periode.

I løbet af april og maj skifter EJP nemlig de nuværende lejede lokaler ud med 1.250 kvm kontor, værksted og lager i en landejendom på ved Storvorde, godt seks kilometer øst fra den nuværende adresse. Her er der bedre plads til en voksende maskinpark, som senest er udvidet med en 32 ton lastbil til entreprenørkørsel både internt og eksternt.

- Med flytningen får vi mere tidssvarende faciliteter og dobbelt så meget plads, siger Jimmy Pedersen.

Udvidelsen sker på basis af et sundt økonomisk fundament. EJP forventer overskud for femte år i træk, når 2019-regnskabet fremlægges senere på foråret.