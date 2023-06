Nordjysk ferieparadis har investeret historisk millionbeløb - og nu kan man se resultatet

VENDSYSSEL: I præcis et år har har det nordjyske ferieparadis - Skallerup Seaside Resort - arbejdet intensivt med en omfattende renovering og udvidelse af både badeland og wellnesscenter. Og lørdag 10. juni er man så klar til for første gang at åbne dørene, så gæsterne kan se resultatet af den store investering.

- Vi glæder os rigtig meget til at byde gæsterne velkommen i vores nye badeland og wellnessområde, som bliver udvidet med en tresporet vandrutsjebane, to nye børnebassiner, et floating salt-bassin, nye behandlerrum og større omklædningsfaciliteter. Vi arbejder også med at få et nyt større udendørs bassin klar inden højsæsonen, fortæller feriecenterets direktør Jørgen Høll i en pressemeddelelse.

Direktøren i Skallerup Seaside Resort, Jørgen Høll, glæder sig til at tage de nye faciliteter i brug. Arkivfoto

Han forklarer samtidig, at processen også har budt på udfordringer undervejs.

- Som de fleste ved, går større byggerier sjældent helt som planlagt. Det har også været tilfældet for vores projekt, men vores hovedentreprenør Jorton har været yderst fleksibel og forstående overfor de udfordringer, vi er stødt på. Vores største udfordring har været økonomien, da byggeriet er sket under en periode med kraftigt stigende materialepriser. Men vi valgte at fortsætte med et fast mål for øje, og vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at gæsterne vil tage godt imod de nye faciliteter.

Om udvidelsen af feriecenteret Udvidelsen af badelandet og Romulus omfatter i alt 1.130 indvendige kvadratmeter og 300 kvadratmeter udendørs opholdsområder. Badelandet får en ny tresporet vandrutsjebane samt to ekstra børnebassiner. Romulus udvides med bl.a. ekstra behandlerrum, nyt og større udendørsbassin, større omklædningsfaciliteter og et nyt indendørs floating salt-bassin. Skallerup Seaside Resort åbner det nye badeland og wellnessområde lørdag 10. juni kl. 9.00. VIS MERE

Skallerup Seaside Resort åbner det nye badeland og wellness-område lørdag 10. juni klokken 9. PR-foto: Skallerup Seaside Resort

En historisk renovering

Renoveringen er den største i feriecenterets historie. Tidligere har Jørgen Høll til Nordjyske oplyst, at investeringen "ligger tættere på hundrede millioner kroner end 50 millioner kroner".

Det var efter flere år med rekordoverskud, at feriecenterets bestyrelse i efteråret 2021 besluttede, at lave en renovering med fokus på modernisering, energioptimering samt øget kapacitet. Det første spadestik blev taget 9. juni 2022.

Fremover kan man blandt andet kaste sig ud i en tresporet vandrutsjebane. PR-foto: Skallerup Seaside Resort

Trods mange måneders renovering - og otte uger med nedlukning af bade- og spafaciliteterne - har gæsterne fortsat booket pænt med overnatninger på feriecenteret. Det har resulteret i, at 2022 blev endnu et år med en høj belægningsprocent og rekordoverskud, og de økonomiske udfordringer minimeres derfor betydeligt takket være de trofaste gæster.

- Vores overskud investeres til fordel for gæsterne, og derfor har vi hele tiden gang i nye projekter, som skal gøre Skallerup til et endnu mere attraktivt sted at besøge for vores stamgæster såvel som nye gæster, forklarer Jørgen Høll.

Om Skallerup Seaside Resort Skallerup Seaside Resort er et feriecenter beliggende ved Vesterhavet - fem kilometer nord for Lønstrup.

Feriecentret rummer 292 ferieboliger, holder åbent 365 dage om året og har et væld af aktiviteter og faciliteter.

Skallerup har eksisteret siden 1949, ejes af en fond og har cirka 200 medarbejdere.

Læs mere på www.skallerup.dk. VIS MERE

Efter udvidelsen af resortets badeland og wellnessområde er fokus nu at afslutte andre småprojekter, så gæsterne er sikret en fuldendt oplevelse:

- Det er vigtigt for os, at vores gæster får en fuldendt oplevelse. Derfor glæder vi os også over den kommende genåbning af vores opdaterede museum. Samtidig er vi gang med at renovere vores udendørs minigolfbane samt nogle af vores ferieboliger, afslutter Jørgen Høll.